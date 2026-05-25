Krievija veikusi triecienu pa Čornobiļas AES muzeju, neatgriezeniski iznīcinot teju pusi eksponātu. FOTO

Černobiļas nacionālais muzejs
Krievija veikusi triecienus pa Čornobiļas atomelektrostacijas avārijas vēsturei veltīto Čornobiļas nacionālo muzeju, neatgriezeniski iznīcinot aptuveni 40% eksponātu, paziņojusi Ukrainas Iekšlietu ministrija.
Čornobiļas muzejs nesen tika atjaunots, un tā tīmekļa vietnē norādīts, ka tā ekspozīcija ir "veidota divās laika dimensijās: avārijas un seku likvidēšanas brīdī un mūsdienās".
"Vēsturiskās zāles aptver ceļu no Čornobiļas atomelektrostacijas celtniecības un dzīves Pripetē līdz 1986. gada avārijai, tās seku likvidēšanai un mūsdienu izaicinājumiem, jo īpaši notikumiem, kas saistīti ar pilna mēroga karu," raksta muzejs.
Krievijai atkārtoti iebrūkot Ukrainā 2022. gada februārī, Krievijas armija ieņēma Čornobiļas AES, bet pēc dažām nedēļām atkāpās.
Ukraina vairākkārt brīdinājusi par Maskavas uzbrukumiem Čornobiļas AES un citām Ukrainas atomelektrostacijām, norādot, ka Maskavas triecieni draud izraisīt jaunu katastrofu.
2025. gada februārī Krievijas drona trieciena rezultātā izveidojās caurums kupolā, kas novērš radiācijas noplūdi no Čornobiļas AES.