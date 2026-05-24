Ķīnas prezidents Sji Dzjiņpins sapratis, ka Krievija zaudē karu Ukrainā
CNN ziņo, ka Krievija sāk zaudēt pašas uzsākto karu Ukrainā, un to jau pamanījis pat Ķīnas prezidents Sji Dzjiņpins.
ASV telekanās ziņo, ka Pekinā sarunās ar Donaldu Trampu Ķīnas līderis teicis, ka Vladimirs Putins varētu kādreiz nožēlot iebrukumu Ukrainā. "Financial Times" arī ziņoja par šo Sji izteikumu, lai gan Ķīna un Krievija to publiski nav apstiprinājušas.
Galvenais CNN secinājums: situācija frontē vairs neapstiprina Kremļa pārliecību par neizbēgamu uzvaru. Putins cerēja, ka 2026. gads kļūs par Krievijas izrāviena gadu, balstoties uz skaitlisko pārākumu un dzīvo spēku. Tas nenotika.
Sji uzskata, kā šī ir svarīga mācību ne tikai par Krieviju un Ukrainu, bet arī par Taivānu. Ukraina pierāda, ka pretinieka strauja politiskā sabrukšana nav garantēta, ja sabiedrība un armija ir gatava pretoties.
CNN norāda, ka ka Trampam vajadzētu pārskatīt savu pieeju. Iepriekš viņa diplomātija balstījās uz pieņēmumu, ka Ukrainai kā vājākajai pusei ir jāpiekāpjas vai jāzaudē kaujas laukā. Šis pieņēmums, pēc CNN domām, vairs neatbilst patiesībai.
Šogad teritoriālus ieguvumus ir guvusi Ukraina, nevis Krievija. Krievijas armija cieš milzīgus zaudējumus, un tās ofensīva nespēj sasniegt rezultātus, kas atbilstu Maskavas politiskajiem mērķiem.
CNN norāda, ka Ukraina vairs nešķiet tikai kā valsts, kas sevi aizsargā un cenšas izdzīvot. Tā ir kļuvusi par militāru novatoru: tā masveidā ražo un izvieto autonomas sistēmas, mainot karadarbības būtību.
ASV labākā iespēja izbeigt karu nav spiediens uz Ukrainu, bet gan Krievijas pieaugošās ievainojamības izmantošana. Ukrainas atbalstīšanai un NATO stiprināšanai vajadzētu parādīt Putinam, ka atgūt pozīcijas nav iespējams, un Sji Dziņpinam, ka agresija pret Taivānu izraisīs koordinētu atbildi.