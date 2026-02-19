Pavērsiens šokējošajā Austrijas alpīnistu lietā. 33 gadus vecās Kerstinas dzīvesbiedrs apsūdzēts slepkavībā
Austrijas kalnā kāpējs Tomass Plombergers apsūdzēts par savas dzīvesbiedres Kerstinas Gērtneres slepkavību. Sieviete aizdomīgos apstākļos gāja bojā aizvadītā gada 18. janvārī, kad bezpalīdzīgā stāvoklī tika atstāta Austrijas augstākā kalna Grosgloknera virsotnē.
37 gadus vecais Tomass tiek apsūdzēts par slepkavību nolaidības dēļ. Prokurori apgalvo, ka viņš atstāja savu 33 gadus veco dzīvesbiedri "nepasargātu, hipotermisku un dezorientētu" aptuveni 50 metru attālumā no kalna virsotnes brīdī, kad laikapstākļi kļuva dzīvībai bīstami. Tāpat Tomasam tiek pārmests, ka viņš neveica nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu Kerstinas drošību, piemēram, vīrietis neizsauca palīdzību vai neizmantoja pagaidu patversmi, lai pasargātu sievieti no skarbajiem laikapstākļiem.
Tomasa advokāts Kurts Jelineks apgalvo, ka vīrietis ir nevainīgs un pauž, ka gan Tomass, gan Kirstena bija pietiekami sagatavoti kalnā kāpšanai, un bija pārliecināti par savām spējām sasniegt kalna virsotni. Advokāts norāda, ka abi kalnā kāpēji uzskatīja, ka kontrolē situāciju, līdz pat brīdim, kad Kirstena sāka justies slikti.
Aizdomīgie notikuma apstākļi šokē Eiropu
Austriete Kerstina Gērtnere aizrāvās ar kalnā kāpšanu un nereti ar saviem piedzīvojumiem dalījās arī sociālajos tīklos. Tomēr viņa nebija profesionāle un allaž izvēlējās vieglākus maršrutus un devās pārgājienos, kad laikapstākļi bija optimāli. Tikmēr viņas partneris Tomass Plombergers deva priekšroku ekstrēmākiem pārgājieniem - viņš bija iekarojis vairāku augstāko kalnu virsotnes un no sliktiem laikapstākļiem nebaidījās.
2025. gada 18. janvārī Tomass un Kerstina uzsāka kopīgu pārgājienu, lai sasniegtu Austrijas augstāko virsotni - Alpu kalnu masīvā esošo Grosglokneru, kas slejas 3798 metru augstumā virs jūras līmeņa. Pārgājienā pāris devās plkst. 6.45 no rīta un laikapstākļi bija ekstremāli - gaisa temperatūra bija noslīdējusi zem -8 grādiem un pūta spēcīgs vējš, kas radīja sajūtu, ka patiesībā arā ir -20 grādi. Kerstina, kurai nebija pieredzes šādos pārgājienos, kājās bija nepiemēroti apavi, kas paredzēti snovbordam.
Plkst. 16.49, kad iestājās saulriets, pāris kalna virsotni vēl nebija sasniedzis. Plkst. 18.00 aculiecinieki fiksēja gaismu no viņu lukturīšiem netālu no kalna virsotnes un ziņoja par redzēto varas iestādēm - bija tumšs, laikapstākļi bija skaudri un aculieciniekiem radās pamatotas bažas par kalnā kāpēju drošību.
Policija vairākkārt mēģināja sazvanīt Tomasu pa viņa mobilo tālruni, taču neviens uz zvaniem neatbildēja. Plkst. 22.50 policijas helikopters pacēlās kalnā, lai pārliecinātos par pāra drošību, tomēr Tomass nedeva nekādu signālu, ka abi būtu briesmās, līdz ar to likumsargi devās tālāk. Izmeklētāji norāda, ka ap pusnakti Kerstinas spēki bija izsīkuši un viņa kāpienu turpināt nespēja.
Pēc pusnakts Tomass pa tālruni sazinājās ar policiju, tomēr nav publiskots, kas šajā sarunā tika teikts. Pēc sarunas Tomass telefonā ieslēdza klusuma režīmu.
Plkst. 2.00 Tomass sāka kāpt lejā no virsotnes pa kalna pretējo pusi. Viņš bija atstājis Kerstinas vienu netālu no kalna virsotnes. Ap plkst. 2.30 tālumā esošās novērošanas kameras fiksēja viņa lukturīša gaismu. Ap plkst. 3.40 Tomass sazinājās ar glābējiem, tomēr stiprā vēja dēļ likumsargi Kerstina meklēšanā nevarēja izmantot helikopteru.
Pēc dažām stundām neliela glābēju komanda devās pārgājienā uz Kerstina atrašanās vietu, kur plkst. 10.10 viņi atrada sievietes līķi. Viņas nāves iemesls bija hipotermija jeb nosalšana. Sievietei nebija apsegta ar siltumnoturīgu segu, kas palīdzētu saglabāt viņas ķermeņa temperatūru. Kerstina bija atstāta kalnā un viņai uz muguras joprojām atradās smagā mugursoma.
Varas iestādes veica izmeklēšanu par Kerstenas nāvi un secināja, ka Tomass bija uzskatāms par atbildīgu pārgājiena organizēšanā, jo viņš bija izplānojis maršrutu, kā arī viņam bija pieredze alpīnismā. Tomass tika arestēts un apsūdzēts par slepkavību rupjas neuzmanības dēļ. Kamēr Austrijas varas iestādes apgalvo, ka Tomass ir vainojams Kerstinas nāvē, vīrietis pats savu vainu noliedz. Bet viņa advokāts apgalvo, ka Kerstenas nāve iestājusies traģisku, liktenīgu sakritību rezultātā.
Neatbildēti paliek vairāki jautājumi - kāpēc Tomass nepalika pie savas mīļotās sievietes un neizsauca palīdzību uzreiz? Kā ziņo citi kalnā kāpēji, mobilā tīkla pārklājums kalnā esot labs. Tāpat neskaidrs paliek jautājums, kādēļ Tomass sāka savu kāpienu lejā no kalna divos naktī, bet glābējus izsauca teju divas stundas vēlāk? Kā arī nav saprotams, kādēļ sieviete nebija novietota vietā, kas nodrošinātu patvērumu no vēja, vai netika apsegta ar siltumnoturīgu segu.