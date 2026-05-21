Kāpēju rinda Everestā (foto: Scanpix / Reuters)
Vakar 23:35
Everestā vienā dienā uzkāpis alpīnistu rekordskaits
Simtiem alpīnistu vienā dienā uzkāpuši Everesta kalnā, uzstādot jaunu rekordu - 274 veiksmīgas uzkāpšanas, ceturtdien paziņoja amatpersonas.
Alpīnisti trešdien izmantoja skaidru laikapstākļu priekšrocības, sacīja Nepālas Ekspedīciju operatoru asociācijas pārstāvis Riši Rams Bandari. Tas bija lielākais alpīnistu skaits, kas vienā dienā sasniedza virsotni pa populāro maršrutu kalna dienvidu sienā.
Šīs nedēļas sākumā kalnu gids veterāns Kami Rita Šerpa 32. reizi uzkāpa virsotnē, labojot savu rekordu.
Šogad Everesta kāpšanas sezona sākās vēlu, jo virs galvenā maršruta uz virsotni karājas milzīgs ledus gabals, kas rada risku. Paredzams, ka līdz šā mēneša beigām, kad beigsies kāpšanas sezona, 8850 metrus augsto virsotni mēģinās sasniegt aptuveni 494 alpīnisti un tikpat daudz viņus pavadošo šerpu.