Irāna norāda, ka tūlītēja miera vienošanās ar ASV nav gaidāma
Irānas Ārlietu ministrijas preses sekretārs Esmaeils Bakajei norādījis, ka tūlītēja miera vienošanās ar ASV nav gaidāma.
“Var teikt, ka lielā daļā apspriesto jautājumu esam nonākuši pie kopīgiem secinājumiem, taču apgalvot, ka vienošanās parakstīšana būs tūlītēja, nevar,” Teherānā pauda Bakajei.
Tikmēr ASV valsts sekretārs Marko Rubio paudis piesardzīgu optimismu, norādot, ka vienošanos ar Irānu varētu izdoties panākt jau tuvākajās dienās. Viņš atzina, ka Vašingtona cerēja sagaidīt progresu jau iepriekšējā vakarā, taču sarunas ieilgušas. “Mēs jau aizvadītajā dienā domājām, ka varētu saņemt jaunumus. Varbūt tas notiks šodien,” Rubio sacīja žurnālistiem Deli, vienlaikus uzsverot, ka pagaidām vēl nevajadzētu steigties ar secinājumiem.
Arī ASV prezidents Donalds Tramps nedēļas nogalē paziņoja, ka abas puses ir tuvu vienošanās panākšanai, tomēr vēlāk uzsvēra, ka sarunvedējiem dots rīkojums “nesasteigt” galīgā līguma noslēgšanu. Vienlaikus ASV mediji vēsta, ka sarunu procesu sarežģī komunikācija ar Irānas augstāko līderi Modžtabu Hamenei, kurš pēc gūtiem ievainojumiem Izraēlas triecienā, uzturas slepenā vietā.
Tikmēr pašās ASV iespējamā vienošanās izraisījusi asas domstarpības Republikāņu partijā. Senators Teds Krūzs brīdinājis, ka šāds darījums būtu “katastrofāla kļūda”, savukārt senators Lindsijs Greiems paudis neizpratni par iespējamiem kompromisiem ar Irānu. Tramps saviem kritiķiem atbildējis platformā “Truth Social”, rakstot: “Ja es noslēgšu vienošanos ar Irānu, tā būs laba un pareiza vienošanās.”
Memorands paredz pagarināt pamieru vēl par 60 dienām
Saskaņā ar medijos izskanējušo informāciju apspriestais ASV un Irānas memorands paredzētu 60 dienu pamiera pagarināšanu, Hormuza šauruma atvēršanu kuģniecībai un turpmākas sarunas par Irānas kodolprogrammu. Hormuza šaurums ir viens no stratēģiski svarīgākajiem kuģošanas ceļiem pasaulē, jo caur to tiek transportēta aptuveni piektdaļa pasaules naftas un sašķidrinātās dabasgāzes, tādēļ jebkuras izmaiņas reģionā nekavējoties ietekmē pasaules ekonomiku.
Lai gan iespējamā vienošanās tiek uzskatīta par nozīmīgu soli spriedzes mazināšanā Tuvajos Austrumos, vairāki būtiski jautājumi joprojām paliek neatrisināti. Starp tiem ir Irānai noteikto sankciju atcelšanas apjoms un termiņi, iesaldēto finanšu līdzekļu atbrīvošana, kā arī Vašingtonas prasības ierobežot Irānas kodolprogrammu. Atsevišķi ASV mediji ziņo, ka viena no iespējamām vienošanās daļām varētu paredzēt Irānas augsti bagātinātā urāna nodošanu starptautiskā kontrolē.
Ziņas par progresu sarunās jau atsaukušās pasaules tirgos — pirmdien strauji kritās naftas cenas, kamēr Āzijas akciju tirgos bija vērojams kāpums. Investori cer, ka iespējamā vienošanās palīdzēs stabilizēt situāciju reģionā un mazinās riskus energoresursu piegādēm, lai gan eksperti brīdina, ka pat pozitīva iznākuma gadījumā piegāžu ķēžu pilnīga normalizēšanās varētu prasīt vairākus mēnešus.