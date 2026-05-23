Polijas bijušais tieslietu ministrs, kurš aizbēga uz ASV, nevar justies mierīgi
Polijas ārlietu ministrs Radoslavs Sikorskis norādījis, ka Polija šobrīd izvērtē, vai bijušais valsts tieslietu ministrs Zbigņevs Ziobro nav pārkāpis noteikumus, dodoties uz ASV, lai gan dzimtenē viņam izvirzītas apsūdzības par iespējamu publisko līdzekļu izšķērdēšanu un citiem pārkāpumiem.
Tāpat viņš uzsvēra, ka Ziobro “ir jāstājas tiesas priekšā”. Ziobro, kurš joprojām ir Polijas parlamenta deputāts un opozīcijas partijas “Likums un taisnīgums” priekšsēdētāja vietnieks, kopš 2025. gada uzturējās Ungārijā, kur patvērumu viņam piešķīra toreizējais premjerministrs Viktors Orbāns. Taču jaunais Ungārijas līderis Pēters Maģars solījis sākt Ziobro izdošanas procedūru Polijai.
Polijā Ziobro tiek meklēts saistībā ar apsūdzībām par publisko līdzekļu ļaunprātīgu izmantošanu un spiegošanas programmas “Pegasus” izmantošanu pret politiskajiem oponentiem. Pats politiķis apsūdzības noliedz, dēvējot izmeklēšanu par premjerministra Donalda Tuska politisku atriebību.
Maija sākumā Ziobro ieradās ASV, lai uzsāktu darbu labēji noskaņotajā Polijas televīzijas kanālā “TV Republika”. Medijs “Reuters” ziņoja, ka ASV valsts sekretāra vietnieks Kristofers Landau esot devis rīkojumu paātrināt Ziobro vīzas izsniegšanu. Jāuzsver, ka ASV prezidenta Donalda Trampa administrācijai ir ciešas saites ar partiju “Likums un taisnīgums”.
Sikorskis norādīja, ka Polija jau paudusi Vašingtonai savu neapmierinātību par Ziobro atrašanos ASV. Bet politiķis pats apsūdzības nosaucis par safabricētām un paziņojis, ka cīnīsies pret izdošanu ASV tiesā, un neatgriezīsies Polijā.
Uz jautājumu par iespējamu izdošanas pieprasījumu Sikorskis atbildēja, ka tas ir atsevišķs process, vienlaikus atgādinot, ka starp Poliju un ASV pastāv izdošanas līgums. Viņš arī apšaubīja, vai Ziobro vispār pienākas žurnālista vīza, jo Polijā viņam izvirzītas 26 kriminālapsūdzības.
Tikmēr Ziobro no ASV aktīvi iesaistās Polijas politiskajās debatēs, sociālajā tīklā “X” regulāri kritizējot Tuska valdību. Sikorskis uzsvēra, ka Ziobro pienākums ir strādāt parlamentā un piedalīties balsojumos, nevis izmantot žurnālista vīzu politiskām aktivitātēm. “Viņš nav žurnālists, un jau tagad ļaunprātīgi izmanto žurnālista vīzu, jo atklāti paziņo, ka dosies tūrē pa ASV un organizēs poļu kopienas. Tas nav žurnālistisks uzdevums,” sacīja Polijas ārlietu ministrs.