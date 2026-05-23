Lasmaņa pārstāvētā "Shanghai" komanda iekļūst "Masters" turnīra ceturtdaļfinālā
Latvijas 3x3 basketbolista Kārļa Paula Lasmaņa pārstāvētā "Shanghai" komanda sestdien Ķīnā iekļuva "Masters" turnīra ceturtdaļfinālā, savukārt Franča Lāča pārstāvētā Ķīnas vienība "DeQing" "play-off" cīņām nekvalificējās.
Ar ceturto numuru izsētā Šanhajas komanda D grupā ar 21:12 sagrāva "Singapore" (12.) un ar 21:10 - Bonnas "Baskets" (5.), uzvarot savā grupā. Lasmanis pirmajā mačā guva sešus punktus un izcīnīja četras atlēkušās bumbas, bet otrajā sakrāja sešus punktus un divas atlēkušās bumbas. Ceturtdaļfinālā Šanhajas komanda svētdien tiksies ar Mongolijas vienību no Ulanbatoras "Sansar M Bank", kas ieņēma otro vietu B grupā.
Ar astoto numuru izsētā "DeQing" A grupā ar 13:21 piekāpās Belgradas "Crvena Zvezda" un ar 18:21 - turnīra galvenajai favorītei "Liman" no Serbijas un ieņēma trešo vietu grupā, svētdienas cīņām nekvalificējoties. Lācis pirmajā spēlē guva sešus punktus un izcīnīja četras atlēkušās bumbas, kā arī vienreiz rezultatīvi piespēlēja, bet otrajā spēlē sakrāja piecus punktus un divas atlēkušās bumbas.