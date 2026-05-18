Baltkrievijā sākušās mācības par kodolieroču kaujas pielietojumu
Baltkrievijā sākušās kodolieroču kaujas pielietojuma un kodolnodrošinājuma mācības, pirmdien pavēstīja Baltkrievijas Aizsardzības ministrija.
Mācību mērķis cita starpā ir "pārbaudīt ieroču, militārās un speciālās tehnikas gatavību veikt uzdevumus un organizēt kaujas izmantošanu no neplānotiem rajoniem", teikts paziņojumā.
Galvenais uzsvars likts uz aspektiem, kas skar slepenību, pārvietošanos lielos attālumos, kā arī spēku un līdzekļu pielietošanas aprēķinu veikšanu. Mācības notiek kopīgi ar Krievijas pusi, un to gaitā "plānots strādāt pie kodolmunīcijas piegādes un tās pielietošanas aspektiem", teikts paziņojumā.
Ministrija uzsvēra, ka mācībām ir plānveida raksturs un "tās nav vērstas pret trešām valstīm un nerada draudus reģiona drošībai".
Krievijas diktators Vladimirs Putins 2023. gada marta beigās paziņoja par plāniem Baltkrievijā izvietot taktiskos kodolieročus.
Baltkrievijā jau ir izvietota raķešu sistēma "Iskander" un desmit lidmašīnas, kas spēj nest taktiskos kodolieročus, tolaik norādīja Putins.
Krievija apgalvo, ka tā nepārkāpj Kodolieroču neizplatīšanas līgumu, jo nenodod šādus ieročus Baltkrievijai, bet tikai izvieto tos savā kontrolē Baltkrievijas teritorijā.