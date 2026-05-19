Diemžēl meklētais makšķernieks atrasts bez dzīvības pazīmēm.
Šodien 07:25
Devās makšķerēt un mājās vairs neatgriezās: Ventspils pusē pazudušais Aleksandrs diemžēl atrasts miris
Bezvēsts prombūtnē bijušais 1956. gadā dzimušais Aleksandrs Homutinnikovs diemžēl atrasts bez dzīvības pazīmēm, informē Valsts policija.
Iepriekš jau vēstīts, ka vīrietis 18. maijā ap pulksten 18.00 devās makšķerēt ar laivu Ventspilī, Bušnieku ezerā. Pēdējo reizi viņš bijis sazvanāms ap plkst. 21.30, taču pēc tam mājās neatgriezās.
PAPILDINĀTS 19.05.2026. plkst. 07.15— Valsts policija (@Valsts_policija) May 19, 2026
Valsts policija izsaka pateicību visiem, kuri dalījās ar šo informāciju.