Situācija uz Igaunijas un Krievijas robežas pasliktinās: iekšlietu ministrs vēršas ar paziņojumu
Igaunijas iekšlietu ministrs Igors Taro soctīkla "Facebook" grupā "Mūsu Igaunijas Narva" vērsās pie pilsētas iedzīvotājiem un paskaidroja valdības lēmumu no 15. jūnija uz diviem mēnešiem saīsināt robežkontroles punkta "Narva-1" darba laiku līdz plkst. 19:00.
"Postimees.ee" publicēja ministra paziņojumu pilnā apjomā.
"Cienījamie Narvas iedzīvotāji, es saprotu jūsu satraukumu par Narvas robežkontroles punkta darba laika ierobežojumiem. Vispirms gribu jūs pārliecināt, ka šie ierobežojumi nav saistīti ar vēlmi "apgrūtināt" vietējos iedzīvotājus.
Es saprotu, ka daudziem vietējiem tur ir radinieki, kapu vietas un var būt svarīgi iemesli apmeklēt Krievijas teritoriju. Lai gan mēs neiesakām tur ceļot drošības apsvērumu dēļ pēc agresijas sākuma pret Ukrainu, mēs tomēr pagaidām robežu pilnībā neesam slēguši, galvenokārt humānu apsvērumu dēļ.
Diemžēl krievi ar savu rīcību un pastāvīgajām provokācijām pie valsts robežas neatstāja mums izvēli – šādā situācijā mēs nevaram mīkstināt pārejas režīmu. Narvas gadījumā, drīzāk, ir otrādi.
Mēs bijām spiesti pieņemt šo lēmumu, ņemot vērā apstākļus, kas veidojas mūsu valsts robežā. Pirms 3 mēnešiem mēs ierobežojām Koidulas un Luhamaa robežkontroles punktu darbu līdz 12 stundām pēc vairākiem robežincidentiem, kurus Krievijas puse nevarēja risināt saprātīgi: incidenti ar navigācijas bākām, bruņotu personu parādīšanās apkaimē un valsts robežas pārkāpumi cilvēku formās uz mūsu molu.
Mēs uzskatījām par nepieciešamu nosūtīt signālu kaimiņiem, ka viņu neapdomīgajām darbībām būs sekas. Ņemot vērā, ka robežu lielākoties šķērso Krievijas pilsoņi, ar savām provokācijām krievi sodīja savus pašu pilsoņus. Šī lēmuma pagarināšana tika saistīta ar situācijas novērtējumu."
Tagad par konkrētajiem argumentiem:
- neskatoties uz navigācijas perioda sākumu, mēs joprojām neesam saņēmuši otras puses piekrišanu, lai uzstādītu bākas kontrolpunkta līnijā koordinātēs, kas tika izmantotas iepriekšējos gados. Krievi nespēj saprātīgi izskaidrot, kas šajās koordinātēs nav kārtībā. Bākas tur tika uzstādītas desmitgadēm ilgi un palīdzēja novērst robežas pārkāpumus uz ūdens;
- būtiski palielinājušies bīstami manevri krievu kuteru un motobraucamo laivu kustībā pie robežas līnijas, ar tās nelikumīgu šķērsošanu;
- turpinās pastāvīgas spēcīgas traucējumu emisijas satelīta signāliem mūsu teritorijas dziļumā, kas ietekmē arī mūsu operatīvo dienestu darbu un ir izraisījušas vairākus nopietnus incidentus gan jūrā, gan gaisā (nejauši droni no Krievijas teritorijas nokļuva pie mums tieši elektroniskās karadarbības dēļ).
Ņemot to vērā, mēs pieņēmām lēmumu novirzīt papildus resursus valsts robežas apsardzei, atsaucot tos no robežkontroles punkta apkalpošanas. Tāpēc papildu robežkontroles punktu atvērt nav iespējams.
Robežas rindas neveido vietējie iedzīvotāji, kuri dodas pēc personīgiem darījumiem. Mēs to arī zinām. Tie, kas ierodas no tālienes, var iegādāties autobusa biļeti un ērti doties no Tallinas caur citiem KP punktiem bez stāvēšanas rindā. Ceru, ka šī informācija pēc iespējas ātrāk sasniegs daudzus cilvēkus.
Pagājušajā nedēļas nogalē rindas vispār nebija. 86% šķērsojumu vienmēr notiek dienas laikā, tāpēc viss atkarīgs no saprātīga plānojuma. Pat pagājušajā gadā, stāvot rindā, cilvēki, kas ieradās līdz plkst. 7 no rīta, šķērsoja robežu stundas laikā.
Visu problēmu pamatcēlonis pie robežas, kā arī ar drošību saistītajā situācijā, ir Krievijas izraisītā pilna mēroga karadarbība. Tā ir asiņainākā kopš Otrā pasaules kara. Lūdzu, neaizmirstiet to. Tas neizbēgami atspoguļojas mūsu ikdienas dzīvē. Karā katru dienu iet bojā cilvēki, tostarp mierīgie iedzīvotāji.
Tikai vakar uz Ukrainu tika nosūtīti aptuveni 1000 droni, spārnotās raķetes un Iskanderi. Ne visas tiek nokautas.
Šīs neērtības pie robežas nav nekas salīdzinājumā ar kara nodarīto postu.
Atgādinām, ka februārī šogad valdība nolēma pagaidu kārtībā mainīt divu robežkontroles punktu darbu Dienvidaustrumu Igaunijā, un tā kā nav iemesla atvērt robežpunktus nakts laikā, tika nolemts turpināt šo praksi un pagarināt pagaidu darba kārtības izmaiņas līdz 31. augustam.
Šajā periodā robežkontroles punkti ir atvērti no plkst. 7.00 līdz 19.00. Gājēju robežpunkts "Narva-1", kas iepriekš strādāja no 7.00 līdz 23.00, turpmāk arī būs atvērts no 7.00 līdz 19.00, taču Narvā pāreja uz jauno grafiku notiks no 15. jūnija."