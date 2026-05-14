Zelenskis uzdod atmaksāt Krievijai par asiņainajiem triecieniem, kuriem agresore izmantoja milzīgu dronu un raķešu skaitu
Kārtējā krievu uzbrukumā Kijivā sagrauta 9 stāvu dzīvojamā māja, nogalinot daudzus cilvēkus.
Jauns.lv/LETA

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis devis rīkojumu armijai gatavot atbildi uz Krievijas masīvajiem triecieniem Ukrainas pilsētām, kas notikuši pēc trīs dienu pamiera beigām.

"Es devu rīkojumu Ukrainas Aizsardzības spēkiem un speciālajiem dienestiem piedāvāt iespējamos formātus mūsu atbildei uz šo triecienu," sociālajos medijos pēc augstākā virspavēlnieka štāba sēdes pavēstīja prezidents.

Krievijas bruņotie spēki divas dienas veica kombinētus triecienus Ukrainai, pret to raidot 1567 dronus un 56 raķetes, norādīja Zelenskis.

Vissmagākās sekas bija Kijivā, kur gājuši bojā vismaz astoņi cilvēki, bet 45 ievainoti. Pilsēta 15. maiju pasludinājusi par sēru dienu.

