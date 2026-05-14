Ķīnas prezidents brīdina Trampu, ka Taivānas jautājums var novest pie konfliktiem
Ķīnas prezidents Sji Dzjiņpins ceturtdien Pekinā, tiekoties ar ASV prezidentu Donaldu Trampu, brīdināja, ka Taivānas jautājums var novest pie konfliktiem, kas var "nopietni apdraudēt visas attiecības".
Sji stingrais tonis bija krasā pretstatā Trampam, kurš ilgi gaidīto samitu ar Sji atklāja, slavējot savu Ķīnas kolēģi un paziņojot, ka "ir gods būt jūsu draugam".
Sji un Trampa tikšanās ilga aptuveni divas stundas aiz slēgtām durvīm Lielajā Tautas namā, un viņi apsprieda tirdzniecības un citus jautājumus. Saskaņā ar Ķīnas Ārlietu ministrijas sniegto informāciju Sji Trampam sacījis, ka "Taivānas jautājums ir vissvarīgākais jautājums Ķīnas un ASV attiecībās. Ja tas tiks pienācīgi risināts, divpusējās attiecības būs kopumā stabilas. Pretējā gadījumā starp abām valstīm būs sadursmes un pat konflikti, kas ļoti apdraudēs visas attiecības".
Tramps un Sji pārrunāja karu Tuvajos Austrumos, konfliktu Ukrainā un jautājumus Korejas pussalā, informēja ministrija.
Tramps pirms tikšanās sākuma slavināja Sji: "Jūs esat lielisks līderis. Dažreiz cilvēkiem nepatīk, ka es to saku, bet es to tomēr saku, jo tā ir taisnība."
"Man ir gods būt kopā ar jums. Man ir gods būt jūsu draugs," sacīja Tramps, solot, ka "Ķīnas un ASV attiecības būs labākas nekā jebkad agrāk".
Sji ievadrunā bija piezemētāks, paužot cerību, ka ASV un Ķīna var izvairīties no konflikta un izveidot jaunu attiecību modeli starp lielvarām.
"Sadarbība ir izdevīga abām pusēm, bet konfrontācija kaitē abām," sacīja Sji. "Abām valstīm vajadzētu būt partneriem, nevis sāncenšiem, kopā gūt panākumus un tiekties uz kopīgu labklājību, kā arī iezīmēt pareizo ceļu lielo valstu attiecībām jaunajā laikmetā."
Baltais nams uzstāj, ka Tramps nebūtu devies vizītē uz Ķīnu, negaidot rezultātus pirms došanās ceļā, un norādīja, ka varētu tikt sniegti paziņojumi par tirdzniecību. Tas varētu ietvert Ķīnas apņemšanos pirkt ASV sojas pupas, liellopu gaļu un lidmašīnas. Trampa administrācijas amatpersonas arī vēlas strādāt pie Tirdzniecības padomes izveides ar Ķīnu, lai risinātu tirdzniecības atšķirības starp valstīm.
Taču neviena no pusēm vēl nav piedāvājusi konkrētu informāciju par to, kas varētu izrietēt no trīs dienu vizītes.
Īpaši svarīgs jautājums ir Taivāna, ņemot vērā, ka Ķīna ir neapmierināta ar ASV plāniem pārdot šai salai ieročus. Trampa administrācija ir apstiprinājusi 11 miljardu ASV dolāru vērtu ieroču paketi Taivānai, bet vēl nav sākusi to pildīt.