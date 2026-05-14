Iepriekš piekrita “atdot Donbasu Krievijai”? Zelenska bijusī preses sekretāre intervijā sarunā virkni glupību
Internetā un prokremliskajos medijos šobrīd strauji tiek izplatīti apgalvojumi, ka Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vēl 2022. gada Stambulas sarunās esot piekritis “atdot Donbasu Krievijai”.
Šos izteikumus intervijā bijušajam amerikāņu žurnālistam, blogerim Takeram Karlsonam pauda bijusī Ukrainas prezidenta preses sekretāre Jūlija Meņdela. Ukrainas prezidenta birojs šos apgalvojumus kategoriski noliedz un norāda – tie neatbilst patiesībai.
Meņdela intervijā pretrunīgi vērtētajam Karlsonam apgalvoja, ka Ukrainas delegācija 2022. gada pavasarī Stambulā esot bijusi gatava pieņemt visas Krievijas prasības un ka pats Zelenskis “personīgi piekritis atdot Donbasu”. Šie izteikumi ātri tika pārpublicēti Krievijas propagandas kanālos un sociālajos tīklos.
Tomēr Ukrainas prezidenta biroja padomnieks komunikācijas jautājumos Dmitro Litvins žurnālistiem uzsvēra, ka Jūlija Meņdela nepiedalījās sarunās un viņai nebija piekļuves valsts lēmumu pieņemšanas procesam kā tādam.
“Viņa nebija iesaistīta sarunās un nevarēja zināt to saturu vai pieņemtos lēmumus,” norādīja Litvins.
Līdz šim nav neviena oficiāla apstiprinājuma, ka Ukraina būtu piekritusi “atdot Donbasu” Krievijai. Gluži pretēji – Ukrainas amatpersonas vairākkārt publiski uzsvērušas, ka teritoriālas piekāpšanās Krievijai nav pieņemamas.
Gadījumā ar Mendelu ir jāpievērš uzmanība intervijas kontekstam. Takers Karlsons pēdējos gados ir vairākkārt vainots prokremlisku naratīvu izplatīšanā.
Viņš iepriekš intervējis gan Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu, gan ārlietu ministru Sergeju Lavrovu, kā arī tā dēvētās “krievu pasaules” ideologu Aleksandru Duginu. Vizītēs Krievijā Karlsons blandījies pa lielveikaliem, būtībā iefilmējot arī Kremļa uz ārvalstīm vērstu cita propagandas žanra klasiku – sižetos par to, “cik visa kā Krievijas veikalos ir daudz”.
Arī Volodimirs Zelenskis iepriekš publiski vainoja Takeru Karlsonu Krievijas propagandas un dezinformācijas izplatīšanā.
Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas "Iepriekš piekrita “atdot Donbasu Krievijai”? Zelenska bijusī preses sekretāre intervijā sarunā virkni glupību" atbild Izdevniecība Rīgas Viļņi.