Ar nāvējošo hantavīrusu inficēts britu pilsonis nonāk uz salas, kas ir pilnībā nošķirta no pasaules. Londona viņam nosūta palīgā mediķus izpletņlēcējus
Britu armijas militārie mediķi ar izpletņiem nolaidās attālajā Tristana da Kuņas salā Atlantijas okeānā, lai sniegtu palīdzību Lielbritānijas pilsonim ar aizdomām par hantavīrusu.
Vīrietis pameta kruīza kuģi "MV Hondius", uz kura aprīļa vidū bija uzliesmojis vīruss. Viņš atgriezās Tristana da Kuņas salā, kur šis cilvēks dzīvo.
Šis arhipelāgs Atlantijas okeāna dienvidu daļā ir visattālākā Lielbritānijas aizjūras teritorija. Kopā ar Lieldienu salu tā ir arī viena no visattālākajām pastāvīgi apdzīvotajām teritorijām pasaulē.
Tristanā da Kuņā dzīvo 221 Lielbritānijas pilsonis. Tur nav lidlauka, tāpēc nokļūt salā var tikai pa jūru.
Taču šajā gadījumā šis variants nebija piemērots, jo slimajam cilvēkam beidzās skābekļa krājumi, BBC stāstīja operācijas koordinators Eds Kārtraits, 16. gaisa desanta brigādes komandieris.
Sestdien no britu lidmašīnas uz salu tika nogādāts arī skābeklis, jo tā krājumi tur bija sasnieguši "kritiski zemu līmeni", paziņoja Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.
Hantavīruss ir vīrusu grupa, ko pārnēsā grauzēji. Lielākā daļa tā paveidu netiek pārnesta no cilvēka uz cilvēku, taču tas ir iespējams Andu celma gadījumā, kas tika konstatēts vairākiem Nīderlandes kruīza kuģa pasažieriem.
Pēc Pasaules Veselības organizācijas (PVO) datiem, britu pilsonis, kas dzīvo Tristana da Kuņas salā, pameta kuģi 14. aprīlī.
28. aprīlī viņam sākās caureja, bet divas dienas vēlāk — drudzis. Pašlaik viņa stāvoklis ir stabils. Uz Tristana da Kuņas arhipelāgu tika desantēti seši karavīri un divi mediķi.
Divi desantnieki izlēca kopā ar intensīvās terapijas ārstu un reanimācijas māsu, kuri palīdzēs vietējai veselības aprūpes sistēmai — parasti salā strādā tikai divi mediķi.
Pēc Edas Kārtraita teiktā, desantniekiem nācās veikt "ļoti sarežģītu tehnisku lēcienu" spēcīga vēja un nelielās salas dēļ. Aizsardzības ministrija norādīja, ka vidējais vēja ātrums salā bieži pārsniedz 40 kilometrus stundā.
Kārtraits skaidroja, ka lēciens notika aptuveni piecu kilometru augstumā virs Atlantijas okeāna dienvidiem, pēc kā izpletņlēcēji pagriezās vēja virzienā, pārlidoja atpakaļ pāri salai un nolaidās tās malā.
"Šādā situācijā kļūda nozīmētu nonākt Atlantijas okeānā," viņš piebilda.
Pirmais šāds gadījums
Pēc Lielbritānijas Aizsardzības ministrijas datiem, šī ir pirmā reize, kad britu militārie spēki ir desantējuši medicīnisko personālu humānās palīdzības sniegšanai.
Nosēšanās notika golfa laukumā, ziņo vietējās varasiestādes. Tāpat tika paziņots, ka salas slimnīcai piegādātas 3,3 tonnas medicīnisko krājumu.
Kārtraits norādīja, ka operācija bija paredzēta ne tikai palīdzībai vīrietim ar aizdomām par hantavīrusu, bet arī pārējo salas iedzīvotāju atbalstam, īpaši tiem, kuri ar viņu varētu būt kontaktējušies.
Bruņoto spēku ministrs Als Kārnss uzsvēra, ka operācija notikusi "ārkārtīgi sarežģītos apstākļos" un izteica pateicību karavīriem par profesionalitāti un izturību.
Kārtraits arī paziņoja, ka desantnieki vēlāk tiks evakuēti no salas ar kuģi, un šis process tiek rūpīgi plānots, ņemot vērā medicīnisko situāciju.