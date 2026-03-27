“Tu izskaties vēl labāk kā toreiz!” Atbildot uz jautājumu par badu Irānā, Tramps negaidīti sāk flirtēt ar “Fox” raidījumu vadītāju
Plašu uzmanību izpelnījusies ASV prezidenta Donalda Trampa intervija telekanālā “Fox News”, kur saruna negaidīti ieguva ļoti savādu nokrāsu.
Intervijas laikā telekanāla “Fox News” raidījumā tika apspriesta situācija Irānā un iespējamās sekas iedzīvotājiem, tostarp pārtikas un ūdens pieejamība. Taču brīdī, kad saruna skāra humāno krīzi, Tramps negaidīti novirzīja uzmanību pavisam citā virzienā, izsakot personīgu un daudziem pārsteidzošu piezīmi raidījuma vadītājai, kas acumirklī kļuva par visvairāk apspriesto intervijas momentu.
Kad raidījuma vadītāja Dana Perino, kas ir arī bijusī Baltā nama preses sekretāre prezidenta Džordža Buša administrācijā, Trampam pajautāja, vai viņš zina, vai Irānas iedzīvotāji cieš badu, ASV prezidents atbildēja: “Jā,” un tad sāka šķietami flirtēt ar Perino.
Viņš teica: “Bet vispirms. Atceries, kad mēs pirms gadiem pusdienojām Trump Tower, kad tā vēl bija pavisam jauna ēka? Tu neesi mainījusies. Man nav ļauts to teikt. Tas būs manas politiskās karjeras gals, bet, iespējams, tu izskaties pat vēl labāk, labi? Tā ka es nezinu, ko tu dari.”
Smaidot Perino, kurai ir 53 gadi, atbildēja: ““Fox” frizieru un grima komandai ar to ir daudz sakara.”
Tramps turpināja: “Es to neteikšu, jo tas izbeigs manu politisko karjeru. Vairs nedrīkst teikt, ka sieviete ir skaista.”
Pēc tam viņš sacīja Danas Perino kolēģim Džesijam Votersam: “Tu to zini, Džesij. Jābūt uzmanīgam.”
Tajā pašā intervijā viņš atzina, ka CIP viņam esot teikusi, ka jaunais Irānas ajatolla varētu būt gejs. Tramps sacīja: “Viņi to teica. Man šķiet, daudzi cilvēki tā saka — kas viņam tajā konkrētajā valstī jau no paša sākuma rada sliktu startu.”
Jāatzīmē, ka Trampam ir sena vēsture ar flirtējošiem komentāriem — un asām piezīmēm — saskarsmē ar žurnālistēm. Reiz viņš “New York Times” žurnālisti Keitiju Rodžersu nosauca par “neglītu”, bet, kad “Bloomberg” žurnāliste Ketrīna Lūsija viņam jautāja par Džefrija Epstīna lietas materiāliem, viņš mēģināja viņu apklusināt, sakot: “Klusāk, cūka.”
Kā zināms, Tramps pirmo reizi paziņoja par piecu dienu pauzi ASV triecienos pret Irānas enerģētikas sektoru pirmdien agri no rīta, un kopš tā laika režīmam esot iesniedzis 15 punktu miera plānu. Teherāna šos nosacījumus noraidīja un solīja turpināt cīņu, izraisot strauju naftas cenu kāpumu pēc tam, kad tās nedēļas sākumā bija kritušās.