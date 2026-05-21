Meklē cilvēkus, kuriem maksās par mēnesi ilgu dzīvošanu Alpos
Itālijas Alpos tiek uzsākts ambiciozs projekts, kura mērķis ir atklāt noslēpumus par mūsu ķermeņa pielāgošanos kalnu apstākļiem.
Jaunais pētnieciskais projekts ir vērsts uz to, lai noskaidrotu, kas notiek ar cilvēka organismu, dzīvojot mēnesi vairāk nekā 2000 metru augstumā, ziņo UNIAN.
Eksperiments notiks gleznainajā kalnu patversmē "Nino Corzi", kas atrodas Stelvio nacionālajā parkā 2265 metru augstumā. Kā ziņo "Libertatea", šī zinātniskā iniciatīva saņēmusi finanšu atbalstu no Šveices Nacionālā zinātniskā fonda un Bolcāno provinces varas iestādēm.
Ko tieši pēta zinātnieki
Izvēlētie dalībnieki pavadīs mēnesi kalnu mājā. Viņiem bez maksas tiks nodrošināta dzīvošana un ēdināšana. Turklāt viņi saņems atlīdzību 400 eiro apmērā pirms nodokļiem. Reģistrācija jau ir atvērta zinātniskajam projektam "Mahe" (Moderate Altitude Healthy Exposure), kuru organizē pētniecības centrs "Eurac Research" no Bolcāno.
Pētījuma mērķis ir analizēt fizioloģiskos efektus, kas rodas mēneša uzturēšanās laikā 2300 metru augstumā virs jūras līmeņa. Pasaulē aptuveni 200 miljoni cilvēku dzīvo vairāk nekā 2000 metru augstumā, un vēl miljoni bieži apmeklē šādas teritorijas tūrisma vai atpūtas nolūkos.
Tomēr esošie pētījumi galvenokārt ir koncentrējušies uz ekstrēmiem augstumiem (vairāk nekā 3000-4000 metru), atstājot lielu datu trūkumu par mēreniem augstumiem.
Kā noritēs pētījums
Pirms došanās uz augstumu dalībnieki pavadīs nedēļu Silandro pilsētiņā 720 metru augstumā, kur tiks fiksēti pamata rādītāji. Pēc tam brīvprātīgos nogādās patversmē "Nino Corzi" galvenajai eksperimenta fāzei, kas ilgs četras nedēļas. Pēc tam viņi atgriezīsies Bolcāno vēl uz vienu nedēļu medicīniskajām pārbaudēm.
Pētījuma laikā zinātnieki sekos līdzi vairākiem fizioloģiskiem rādītājiem, tostarp sirds un plaušu funkcijām, metabolismam, miegam, apetītei un fiziskajai izturībai.
Datu vākšanai tiks izmantotas modernās tehnoloģijas: portatīvi ultraskaņas aparāti, glikozes nepārtraukta monitoringa sensori un ierīces asins tilpuma un hemoglobīna līmeņa analīzei.
Papildus plānotajiem mērījumiem dalībniekiem būs brīvība pavadīt laiku pēc saviem ieskatiem. Piemēram, strādājot attālināti, mācoties vai baudot atpūtu svaigā gaisā.
Lai atbalstītu pētījuma mērķus, dalībniekiem lūgs nepalielināt ierasto fizisko aktivitāti un izvairīties no augstuma izmaiņām pētījuma laikā, uzsver zinātnieki.
Kas var pieteikties
Projekts ir paredzēts veselīgiem vīriešiem un sievietēm vecumā no 18 līdz 40 gadiem ar normālu svaru. Tomēr pastāv vairāki izņēmumi.
Nederēs smēķētāji, cilvēki, kas pārmērīgi lieto alkoholu vai narkotikas, cieš no hipertensijas, dzelzs deficīta vai hroniskām slimībām, kas prasa medikamentozu ārstēšanu.
Tāpat tiek izslēgti kandidāti, kas ievēro īpašas diētas (piemēram, vegānu), kam ir pārtikas alerģijas vai ēšanas traucējumi, kā arī tie, kas intensīvi trenējas vairāk nekā divas reizes nedēļā.
Vēl viens nosacījums: dalībniekiem nevajadzētu atrasties augstāk par 1500 metriem pēdējās četrās nedēļās pirms pētījuma sākuma. Pētījums norisināsies no 2026. gada augusta līdz septembrim, un galīgās novērtēšanas notiks "Eurac Research" štābā Bolcāno.