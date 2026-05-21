Vīrietis ļoti neparastā veidā meklēja savu otro pusīti. Lūk, ar ko tas beidzies!
Kāds amerikānis ir atradis oriģinālu veidu, kā meklēt savu otro pusīti un panākt, lai viņu nebūtu iespējams nepamanīt.
ASV Luiziānas štata Asenšenas iedzīvotājs Džefs Sīgers pērn šim nolūkam nolēma izmantot milzīgus reklāmas plakātus. “Vientuļa sieviete? Lūk, zīme! Tiecies ar Džefu,” vēstīja plakāts ar viņa attēlu uz aprakstu “Asenšenas visiekārojamākais vecpuisis”.
Izrādās, 35 gadus vecā Sīgera, kurš ir arī veiksmīgs uzņēmējs, taktika nesusi augļus, kaut gan rezultātam nav bijis tiešs sakars ar slaveno plakātu.
Savu otro pusīti, 32 gadus veco Robinu Karonnu viņš atrada, izmantojot “Hinge” lietotni. Kaut gan sākotnēji abi uzskatīja, ka vienkārši būs tuvi draugi, viss izvērties savādāk, vēsta “People”. “Es negribēju viņu laist vaļā,” atminējās Džefs. “Mēs turpinājām viens otru iepazīt.” “Man patika, ka viņš ir enerģisks un ar savu biznesu,” atzina Robina. “Viņš bija ārkārtīgi motivēts. Viņš bija ļoti mērķtiecīgs. Tas man viņā visvairāk patika.”
Mēnešiem ilgi pavadot laiku kopā, dodoties gan uz koncertiem, gan pārgājienos, gan braucot sacīkstēs un piedaloties citās aktivitātes, Sīgers sapratis, ka viņa ir īstā, un ceļojuma laikā uz Kolorādo štata kalniem šā gada 2. maijā savu draudzeni bildinājis. “Tas bija ideāli,” Robina atminējās. “Džefs nometās uz viena ceļa, un tas bija skaisti. Es pat aizmirsu par saullēktu.” “Laikam pirms četriem mēnešiem es sapratu, ka esmu gatava, kas ir tik forši,” viņa piebilda. “Man pagātnē bijušas ilgas attiecības. Kad tu zini, tu zini. Mūsu attiecības bija ilgušas pāris mēnešus, un es padomāju: “Tas ir tieši tas, ko esmu meklējusi.”
Lieki teikt, ka jaunais statuss lika Sīgeram veikt būtiskus labojumus reklāmas plakātā. Sieviešu pievilināšanas tekstu viņš nomainījis ar diviem bildinājuma fotoattēliem ar jautājumu “Vai tu mani precēsi?” “Viņa teica “Jā!””. Vai šis plakāts arī turpmāk pievērsīs braucēju uzmanību, nav zināms.