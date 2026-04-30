Apokaliptiski skati Urālos: deg "Lukoil" rūpnīca pie Permas pēc ukraiņu dronu uzbrukuma

Jauns.lv/LETA

Otru nakti pēc kārtas noticis veiksmīgs ukraiņu lidrobotu uzbrukums Krievijas naftas infrastruktūras objektiem Permas pievārtē, ceturtdien paziņojis Ukrainas Drošības dienests (SBU).

Uzlidojuma rezultātā izcēlies ugunsgrēks uzņēmuma "Lukoil" naftas pārstrādes rūpnīcā, kur padarīta faktiski nelietojama naftas sākotnējās apstrādes iekārta.

Naktī uz ceturtdienu atkārtoti dots trieciens arī Permas naftas pārsūknēšanas stacijai, kas apkalpo "Lukoil" naftas pārstrādes rūpnīcu.

"Lukoil" naftas pārstrādes rūpnīca Permā ir viens no lielākajiem šāda veida uzņēmumiem Krievijā, un tās jauda sasniedz 13 miljonus tonnu naftas gadā.

Kā ziņots, abi uzņēmumi cieta ukraiņu lidrobotu uzlidojumā arī naktī uz trešdienu.

