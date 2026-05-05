Tramps slavē "veiklo puisi" Zelenski
ASV prezidents Donalds Tramps intervijā konservatīvajam medijam "Salem News Channel" atzina, ka viņam patīk Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, norādot arī, ka ukraiņi karā ar Krieviju cīnās labi.
Raidījuma vadītājs vaicāja Trampam, vai viņš kļuvis labvēlīgāk noskaņots pret Zelenski pēc tam, kad Zelenskis piedāvāja ASV sabiedrotajiem palīdzību cīņā pret droniem.
Tramps atbildē nodēvēja Zelenski par "veiklu puisi", uzreiz norādot, ka Ukrainas prezidents viņam "patīk". "Man šķiet, ka vienmēr esmu ar viņu sapraties, izņemot to vienu reizi Ovālajā kabinetā, kad, manuprāt, viņš bija nedaudz agresīvs," sacīja Tramps, izsakoties par 2025. gada 28. februārī Baltajā namā notikušo strīdu.
Tiesa, tiešraidē demonstrētajā tikšanās reizē tieši Tramps, viņa viceprezidents Džeimss Venss un klātesošais trampistu žurnālists Braiens Glens pastāvīgi centās knābt Ukrainas prezidentam. Zīmīgi, ka Glena draudzene ir skandalozā sazvērestību teoriju piekritēja, nesen no Pārstāvju palātas aizgājusi kongresmene Mārdžorija Teilore Grīna, kas gadiem ilgi kvēli atbalstīja Trampu, Krievijas karu pret Ukrainu (Putins aizstāvot kristiešus!), bet krita Trampa nežēlastībā pēc Irānas kara kritizēšanas. Savukārt pats Tramps pie katras iespējas gadiem ilgi kritizējis Zelenski, iepriekšējā ASV prezidenta Džo Baidena palīdzību Ukrainai, atsakoties nosodīt Krievijas invāziju.
Tramps norādīja, ka ASV vairs nepiegādā Ukrainai ieročus par brīvu, bet ukraiņi "cīnās" un jau sen ir pierādījuši, ka spēj atturēt Krieviju, kā atzīmēja ASV prezidents, neatkarīgi no tā, kādi viņiem ir ieroči - paši labākie vai ne gluži. Ukraina, pēc Trampa domām, šajā cīņā zaudē teritoriju, taču zaudējumus cieš arī Krievija.
Tramps neiebilda raidījuma vadītāja pieņēmumam, ka Ukraina ir pierādījusi, ka ir labāka par ASV NATO sabiedrotajiem.
Cita starpā ASV prezidents sacīja, ka Ukraina "labi" izmanto ASV ieročus, ko tai pērk NATO valstis.
ASV prezidents iepriekš ir izteicis dažādus vērtējumus par Zelenski, kādā brīdī dēvējot viņu par "diktatoru bez vēlēšanām" un pārmetot, ka Zelenskis nevēlas mieru ar Krieviju, citkārt uzsverot, ka viņš ciena Zelenski un Ukrainas tautas drosmi, un kritizējot Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu.
Zelenskis paudis, ka viņam ar Trampu ir izveidojušās normālas attiecības, vairākkārt pateicoties ASV prezidentam par palīdzību un miera iniciatīvām, taču izsakot arī kritiskas piezīmes.