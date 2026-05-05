Igaunijas armija brīdina: Krievija kaujas gatavību varētu atjaunot jau 2027. gadā
Krievija kaujas gatavību varētu atjaunot jau 2027. gadā, un Igaunijas gatavības līmenis ir strauji jāpaaugstina, savā ikgadējā ziņojumā secināja Igaunijas Aizsardzības spēki.
Ziņojumā par 2025. gadu uzsvērts, ka, neskatoties uz būtiskiem zaudējumiem Ukrainā, Krievija joprojām īsteno savu militāro reformu.
Igaunijas Aizsardzības spēku komandieris Andruss Merilo ziņojumā norādīja, ka pašreizējās tendences liecina, ka "karš Ukrainā nebeigsies ar situāciju, kurā Krievija būtu nespējīga vērsties pret mums".
Pēc kara beigām Krievijas sabiedrība un ekonomika būs pilnībā pievērsta karam un diktatora Vladimira Putina "vēlme palikt pie varas visu atlikušo mūžu ir atkarīga no viņa valsts noturēšanas karā".
"Tas nozīmē, ka pēc aiziešanas no kara Ukrainā Krievija atjaunos savas armijas kaujas gatavību. Vienlaikus tā aktīvi izmēģinās jaunus mērķus un gatavos tos, izmantojot destabilizējošas darbības un kampaņas," rakstīja Merilo.
"Manā vērtējumā 2027. gads ir tas gads, kad Krievijas kaujas gatavība būs atjaunota, un, ja tobrīd tā uzskatīs, ka kaut kur ir labvēlīga iespēja tās armijas izmantošanai, tā rīkosies," klāstīja Igaunijas armijas komandieris.
Tas nozīmē, ka arī Igaunijai ir jāsasniedz augstāks gatavības līmenis, kas ietver labākas apmācības un modernāku aprīkojumu.
"Mēs dzīvojam interesantos laikos, kad katra diena nes kaut ko jaunu, un, ņemot vērā pašreizējo drošības situāciju, var droši apgalvot, ka šie laiki kļūs vēl interesantāki," prezentējot gada pārskatu, sacīja Merilo.
"Šodien nav jēgas spekulēt par to, kas notiks tālāk. Daudz vienkāršāk ir jautāt, kas mums pašiem jādara, lai novērstu situāciju, un, ja iespējams, arī veidot izvēles, kas ir uz kāda galda no drošības viedokļa," viņš teica.
Igaunijas Aizsardzības spēku komandieris piebilda, ka pirms drošības situācijas uzlabošanās tā, visticamāk, pasliktināsies.
"Tas nenozīmē, ka mums nekavējoties jāpieņem tiešs militārs uzbrukums, taču pašreizējā drošības situācijā mēs neko nevaram izslēgt," viņš atzina.
Merilo teica, ka klasiskā kaujas gatavība vairs nav pietiekama un ir jāpastiprina atturēšana. Tas nozīmē būt gatavam apturēt pretinieku jau konflikta sākumā un, ja nepieciešams, uzvarēt.
Gadagrāmatā teikts, ka Igaunijas armijai ir jāintegrē Ukrainas pieredze savās militārajās darbībās. Viena no pēdējo gadu galvenajām mācībām ir tā, ka letālu efektu var panākt ar ievērojami lētākiem līdzekļiem nekā iepriekš.
"Kad mēs runājam par Baltijas aizsardzības līniju vai bunkuriem, viens no jautājumiem ir, kā mēs varam uzlabot šīs bunkuru līnijas. Kā mēs varam integrēt tehnoloģijas, kas stiprina mūsu robežu drošību - ne tikai uz robežas, bet visā Igaunijā - gaisā, uz sauszemes, jūrā, un, arī lai attiecībā uz kosmosu un kibertelpu mēs nepārtraukti integrētu tehnoloģijas," teica Igaunijas Aizsardzības spēku nākotnes spēju un inovāciju pavēlniecības komandieris majors Ivo Pētss.
Pagājušajā gadā Aizsardzības spēki risināja situācijas saistībā ar Krievijas ēnu floti, robežpārkāpumiem un noklīdušiem Ukrainas droniem. Merilo sacīja, ka visi šie incidenti parādīja, ka NATO joprojām ir spēcīga un funkcionāla.
Komentējot bruņojuma piegāžu no ASV kavēšanos, Merilo žurnālistiem teica, ka tas ir uzskatāms par īslaicīgu kavēkli.
"2027. gads būtībā ir rītdiena, bet šodiena joprojām ir šodien, kas nozīmē, ka mēs varam atrast alternatīvus risinājumus un mums ir jāatrisina problēma, nevis pārāk jāuztraucas. Es vēl nezinu, cik ilgi šīs piegādes tiks apturētas, bet man nav pamata apšaubīt amerikāņu teikto, ka, tiklīdz radīsies iespēja, piegādes tiks atsāktas," preses konferencē sacīja Merilo.
Iespējamie risinājumi jau tiek meklēti, apliecināja Igaunijas aizsardzības ministrs Hanno Pevkurs, norādot, ka pasaules tirgū ir pieejamas raķetes, kuras varētu izmantot ar HIMARS palaišanas iekārtu.
Tomēr tam būtu nepieciešams ASV valdības un ražotāja "Lockheed Martin" apstiprinājums.
"Turpmākajās nedēļās vajadzētu būt arī sarunām ar "Lockheed", un tad mēs kļūsim nedaudz gudrāki. No otras puses, mēs esam izstrādājuši iespējas, kas varētu kalpot kā aizstājējspējas, lai kompensētu HIMARS. Vienkāršākais un ātrākais veids šajā ziņā ir spārnoto raķešu iegāde," Pevkurs sacīja ERR.