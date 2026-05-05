Maskavas centrā dzīvoklī miris atrasts atvaļinātais ģenerālpulkvedis Staņislavs Petrovs
Viņš bija Krievijas Radiācijas, ķīmiskās un bioloģiskās aizsardzības karaspēka dibinātājs un spēlēja galveno lomu smagās liesmu metēja sistēmas "TOS-1 Buratino" izstrādē.
Krievijas medijs "Gazeta.ru" ziņo, ka ģenerālis izdarījis pašnāvību.
Viņa līķi 2. maijā ap pulksten 7 no rīta atrada radinieki. Saskaņā ar sākotnējiem ziņojumiem, viņš izdarīja pašnāvību. Blakus ģenerāļa līķim tika atrasta pistole. Bijušais militārais komandieris bija 87 gadus vecs.
Ar ko Staņislavs Petrovs ir pazīstams?
Staņislavs Petrovs dzimis 1939. gadā un 20 gadu vecumā ar izcilību absolvējis Saratovas Militāro ķīmijas skolu. Pēc tam viņš pievienojās ķīmiskajam karaspēkam. 1986. gadā Petrovs kļuva par Padomju Savienības bruņoto spēku ķīmisko karaspēka komandiera pirmo vietnieku un šajā amatā piedalījās Čornobiļas atomelektrostacijas katastrofas seku likvidēšanā.
Vēlāk viņš kļuva par pēdējo Padomju Savienības radioloģiskās, ķīmiskās un bioloģiskās aizsardzības karaspēka komandieri un pirmo Krievijas bruņoto spēku radioloģiskās, ķīmiskās un bioloģiskās aizsardzības karaspēka komandieri. Šo amatu viņš ieņēma līdz 2001. gadam.
Viņš sniedza nozīmīgu personīgo ieguldījumu liesmumetēju, aizdedzinošu ieroču un aerosola munīcijas izstrādē, pieņemšanā ekspluatācijā Krievijas armijā un sērijveida ražošanas uzsākšanā.
Ģenerālim Petrovam bija galvenā loma smagās liesmumetēju sistēmas "TOS-1 Buratino" izveidē. Lai gan viņš nebija tās projektētājs, tieši Petrovs uzsāka divu eksperimentālu "TOS-1 Buratino" vienību izvietošanu Afganistānā kaujas operācijām.
Lauka izmēģinājumi pierādīja termobāriskās munīcijas augsto efektivitāti, ko, pēc viņa vīzijas, varētu izmantot arī miermīlīgiem mērķiem — piemēram, lavīnu vai ugunsgrēku dzēšanai.
Pēc izmeklētāju teiktā, sprādzienbīstamā ierīce bija ievietota elektriskajā skrejritenī, kas bija novietots netālu no ieejas. Sprādziens izsita ēkas ieejas durvis un izsita logus dzīvokļos no pirmā līdz ceturtajam stāvam.
Dienu iepriekš Ukrainas Drošības dienests ziņoja, ka tas apsūdzēja Igoru Kirillovu par ķīmisko ieroču pielietošanas pavēli pret Ukrainas bruņotajiem spēkiem.