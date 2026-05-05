Ar Pulicera balvām godalgo Trampa politikas atspoguļojumu medijos
Pulicera balvas pasniegšanas ceremonijā pirmdien godināti vairāki žurnālistu darbi, kuros analizēta ASV prezidenta Donalda Trampa īstenotās politikas ietekme.
Pulicera balvas administratore Mārdžorija Millere pauda, ka liela daļa žurnālistu radīto materiālu veltīta tādām plašu rezonansi izsaukušām tēmām kā imigrācijas politika, ASV attīstības palīdzības krasā samazināšana un Džefrija Epstīna skandāls.
Laikraksts "Washington Post" godalgots par publikācijām par ietekmi, kāda bijusi Trampa administrācijas veiktajai federālo aģentūru pārstrukturēšanai.
Avīze "New York Times" saņēma balvu par izmeklēšanu, kurā atklāts, kā Tramps izmantojis savu varu, lai finansiālu labumu gūtu viņa ģimene.
Laikraksta "Chicago Tribune" žurnālisti saņēma atzinību par publikāciju par ASV imigrācijas iestāžu operācijām pilsētā.
Balvas tika piešķirtas arī par publikācijām par mākslīgo intelektu, plūdiem Teksasā un postu Gazas joslā.
Atzinību saņēma laikraksta "Miami Herald" žurnāliste Džūlija Brauna par 2017.-2018. gadā veikto izmeklēšanu par Epstīnu un jaunu sieviešu izmantošanu.
Millere sacīja, ka apbalvojumi uzsver arī apņemšanos nodrošināt preses brīvību laikā, kad spiediens uz medijiem pieaug, norādot uz ierobežojumiem piekļuvei Baltajam namam un Pentagonam, kā arī uz prezidenta veiktajām juridiskajām darbībām pret ziņu aģentūrām.
Pulicera balvas tiek uzskatītas par prestižākajām žurnālistikā. Tās tiek piešķirtas arī par sasniegumiem literatūrā, mūzikā un teātrī.