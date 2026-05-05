Jūnijā gaidāmas garās brīvdienas.
Šodien 09:32
Svētki beigušies, bet ne uz ilgu laiku: jūnijā Latvijas iedzīvotājus gaida nākamās garās brīvdienas
Latvijas iedzīvotāji tikko aizvadījuši garās maija brīvdienas, taču nākamais svētku periods jau ir pavisam tuvu — jūnija beigās gaidāmi Līgo un Jāņi.
2026. gadā Līgo diena, 23. jūnijs, iekrīt otrdienā, bet Jāņu diena, 24. jūnijs — trešdienā. Abas dienas ir oficiālas svētku dienas.
Pirmssvētku diena būs pirmdiena, 22. jūnijs, kad darba dienas ilgums tiks saīsināts par vienu stundu — līdz septiņām darba stundām. Vienlaikus valsts un pašvaldību iestādēs darba diena no 22. jūnija tiks pārcelta uz sestdienu, 27. jūniju.
Tas nozīmē, ka šo iestāžu darbiniekiem veidosies garāks nepārtraukts atpūtas periods — no sestdienas, 20. jūnija, līdz trešdienai, 24. jūnijam (ieskaitot).
Jāņem vērā, ka darba dienas pārcelšana attiecas tikai uz valsts un pašvaldību sektoru. Privātajā sektorā darba organizācija šajā periodā būs atkarīga no katra darba devēja.
Svarīgākie datumi:
- 22. jūnijs (pirmdiena) — pirmssvētku diena, saīsināts darba laiks (7 stundas)
- 23. jūnijs (otrdiena) — Līgo, svētku diena
- 24. jūnijs (trešdiena) — Jāņu diena, svētku diena
- 27. jūnijs (sestdiena) — valsts un pašvaldību iestādēs pārceltā darba diena