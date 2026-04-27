Tramps pastāsta par slepenu sarunu ar Putinu
ASV prezidentam Donaldam Trampam varētu būt notikusi saruna ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu, par kuru nebija informēts ne Baltais nams, ne Kremlis.
"Fox News" ēterā raidījuma vadītāja, apspriežot ar Trampu Krievijas izraisītā kara pret Ukrainu noregulējuma tēmu, interesējās, kad viņam pēdējo reizi bijusi saruna ar Putinu.
Amerikas līderis lika noprast, ka saruna ir notikusi, taču neatklāja tās detaļas.
"Es nevēlos to atklāt, taču es ar viņu sazinājos. Un es sazinājos arī ar prezidentu Zelenski. Un tās bija labas sarunas," sacīja Ovālā kabineta saimnieks.
Tramps atkal norādīja uz "naidu starp Putinu un Zelenski" un nosauca to par "absurdu".
"Naids ir slikti. Tas ir slikti, kad mēģini kaut ko noregulēt," piebilda ASV prezidents.
Vienlaikus Tramps ir pārliecināts, ka galu galā izdosies izbeigt karu Ukrainā.
"Tas notiks," uzsvēra Baltā nama saimnieks un atgādināja, ka viņam izdevies apturēt vairākus citus militārus konfliktus, tostarp konfliktu starp Indiju un Pakistānu, kas, pēc viņa teiktā, varēja pāraugt kodolkarā.