Masks maksās 1,5 miljonus dolāru par pārkāpumiem "Twitter" akciju iegādē
Miljardieris Īlons Masks piekritis samaksāt 1,5 miljonus dolāru, lai izbeigtu ASV Vērtspapīru un biržu komisijas (SEC) pret viņu sākto tiesas prāvu par pārkāpumiem, kurus viņš pieļāvis sociālās saziņas platformas "Twitter" akciju iegādē 2022. gadā.
SEC tiesā iesūdzēja Masku 2025. gada sākumā.
Komisija tolaik norādīja, ka Masks laikus neiesniedza SEC izdevīgo īpašumtiesību ziņojumu par to, ka līdz 2022. gada martam iegādājies vairāk nekā 5% no apgrozībā esošajām "Twitter" akcijām, un tādējādi pārkāpa federālos vērtspapīru likumu.
SEC uzsvēra, ka šīs informācijas noklusēšana ļāva Maskam turpināt akciju pirkšanu par "mākslīgi zemām cenām, dodot iespēju viņam samaksāt vismaz 150 miljonus ASV dolāru mazāk par akcijām, kuras viņš iegādājās pēc izdevīgo īpašumtiesību ziņojuma iesniegšanas termiņa".
SEC norādījja, ka Masks sāka uzpirkt "Twitter" akcijas 2022. gada sākumā un pārsniedza 5% atzīmi 2022. gada 14. martā. Saskaņā ar likumu viņam tad vajadzēja 10 kalendāro dienu laikā informēt par šo faktu, bet viņš tikai 4. aprīlī - ar 11 dienu nokavēšanos - paziņoja SEC, ka jau iegādājies 9% šī uzņēmuma akciju.
SEC iesniegumā tiesai teikts, ka pēc tam, kad Masks informēja par šo akciju iegādi, "Twitter" akcijas cena pieauga par 27%. Regulators analizēja Maska veikto "Twitter" akciju pirkšanu un konstatēja, ka viņš samaksājis vismaz 150 miljonus dolāru mazāk, radot zaudējumus akcionāriem, kas viņam šīs akcijas pārdeva.
Tādējādi ar SEC panāktā izlīguma ietvaros Maska samaksātā summa ir niecīga salīdzinājumā ar gūto ietaupījumu un akcionāriem nodarītajiem zaudējumiem..
Masks 2022. gada oktobrī pabeidza 44 miljardus ASV dolāru vērto darījumu, kurā iegādājās "Twitter", ko vēlāk pārdēvēja par "X" Pēc tam uzņēmuma akciju kotēšana biržā tika pārtraukta.