DĀR krokodīla, kas nogalināja uzņēmēju, kuņģī atrasti vismaz seši apavu pāri
Dienvidāfrikas Republikā (DĀR) likvidētā krokodīla, kas tiek turēts aizdomās par 59 gadus vecā uzņēmēja Gabriela Batista nonāvēšanu, kuņģī atrasti seši apavu pāri, ziņo DĀR varasiestādes.
Jau ziņots, ka Dienvidāfrikas Republikas policijai izdevies atgūt pazuduša cilvēka mirstīgās atliekas, drosmīgu policistu vārdā Johans Potgīters ar trosi no helikoptera nolaižot krokodilu pilnā upē, lai savāktu cilvēku apēdušo reptili. Meklēšanas operācijā ar droniem un helikopteriem Komati upē atrada nelielu saliņu, kur saulē gozējās vairāki krokodili. Nosakot iespējamo vaininieku, tas tika nogalināts, taču viņa vēdera satura izpētei milzeņa ķermeni vajadzēja nogādāt drošā vietā, vēsta BBC.
Potgīters atzinis, ka operācija, lai dzīvnieku izceltu, bija ārkārtīgi riskanta, un viņš tika nolaists netālu no krokodila purna. “Bija tik daudz lietu, kas varēja noiet greizi, un virve mani nolaida tieši pie krokodila purna, tāpēc es ļoti cerēju, ka tas tiešām ir miris,” atzinis Potgīters. Viņš piebilda, ka tuvumā viņu vēroja vēl divi krokodili: “Kamēr es piestiprināju troses, tie vienkārši mani vēroja.”
Pēc 4,5 metru un 500 kilogramu smago reptiļa izcelšanas no upes, tas tika nogādāts uz netāli esošo Krīgera nacionālo parku. Kā ziņo DĀR varasiestādes, krokodila kuņģī tika atrasti cilvēka ķermeņa fragmenti – “divas atdalītas rokas, daļa ribu un audu gabali”. Uz viena no pirkstiem tika atrasts gredzens, kas, iespējams, piederējis Batistam, tomēr galīgo apstiprinājumu sniegs DNS analīzes, kas vēl turpinās.
Izmeklētājus šokēja vēl viens atradums – krokodila kuņģī tika atrasti vismaz seši pāri apavu, kas nepiederēja pazudušajam uzņēmējam. Varasiestādes tagad cenšas noskaidrot, vai tie varētu būt saistīti ar citiem bezvēsts pazudušu cilvēku gadījumiem šajā apvidū.
Izmeklēšana joprojām turpinās, un amatpersonas nevar droši apgalvot, vai Batista pirms krokodila uzbrukuma noslīka. Tāpat netiek izslēgts, ka citas viņa mirstīgo atlieku daļas varētu atrasties arī citu krokodilu kuņģī. Kā skaidroja kapteinis Johans Potgīters, “mēs bijām pārliecināti, ka tieši šis krokodils ir vainojams notikušajā”, tomēr meklēšana reģionā vēl nav pilnībā noslēgusies.