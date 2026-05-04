Šodien 22:44
Semeņistaja Romas "WTA 1000" kvalifikācijas pirmajā kārtā piedzīvo zaudējumu
Latvijas sieviešu tenisa otrā rakete Darja Semeņistaja pirmdien piedzīvoja zaudējumu Romas "WTA 1000" turnīra kvalifikācijas pirmajā kārtā, neiekļūstot sacensību pamatturnīrā.
Atlases pirmajā kārtā Semeņistaja, kura WTA rangā ierindojas 112. pozīcijā, ar 2-6, 0-6 piekāpās kvalifikācijā ar 21. numuru izsētajai ASV tenisistei Keitijai Volinecai (WTA 104.). Zaudējums kvalifikācijas pirmajā kārtā Semeņistajai deva divus WTA ranga punktus.
Romas "WTA 1000" turnīra vienspēļu sacensībās piedalīsies Latvijas pirmā rakete Aļona Ostapenko (WTA 36.), kura pirmajā kārtā spēkosies ar itālieti Lukrēziju Stefanīni (WTA 154.). Turnīrs Romā māla seguma kortos norisināsies līdz nākamās nedēļas beigām.