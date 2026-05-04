Irāna atsākusi uzbrukumus Apvienotajiem Arābu Emirātiem. Aizdegusies viena no lielākajām naftas uzglabāšanas ostām Tuvajos Austrumos
Apvienotie Arābu Emirāti (AAE) paziņojuši, ka Irāna atsākusi uzbrukumus, palaižot pret AAE četras raķetes un vairākus dronus. Irānas dronu uzbrukumu rezultātā plašs ugunsgrēks izcēlies vienā no lielākajām naftas uzglabāšanas ostām Tuvajos Austrumos - Fudžeiras ostā.
AAE Aizsardzības ministrija norādīja, ka tai izdevies pārtvert trīs no Irānas palaistām raķetēm, kamēr ceturtā nokritusi jūrā. “Sprādzieni, kas bija dzirdami dažviet valstī, bija saistīti ar pārtveršanas operācijām,” norādīts ministrijas paziņojumā. Vienlaikus varasiestādes uzsvēra, ka uzbrukumi ir “bīstama konflikta eskalācija un nepieņemams starptautisko tiesību pārkāpums”.
Fudžeiras amatpersonas ziņoja, ka pēc trieciena naftas industrijas zonā izcēlies plašs ugunsgrēks. Negadījumā ievainoti trīs cilvēki, kuri guvuši “vidēji smagus ievainojumus” un nogādāti slimnīcā. Notikuma vietā darbojas civilās aizsardzības dienesti, cenšoties ierobežot liesmu izplatību.
Tikmēr spriedze pieaug arī Hormuza šaurumā – vienā no pasaules svarīgākajiem naftas transportēšanas maršrutiem. ASV apgalvo, ka tās kara flotes kuģi un komerciālie kuģi veiksmīgi šķērsojuši šaurumu, taču Irāna šos paziņojumus noraida kā “nepamatotus un nepatiesus”. Irānas Revolucionārā gvarde brīdināja, ka jebkāda kustība bez tās atļaujas Hormuza šaurumā nav pieļaujama.
Tikmēr ASV prezidents Donalds Tramps paziņojis, ka amerikāņu spēki ir uzbrukuši septiņām Irānas “mazajām laivām”, cenšoties nodrošināt kuģošanas drošību. “Iespējams, ir pienācis laiks citām valstīm pievienoties šai misijai,” viņš sacīja, aicinot starptautisko sabiedrību iesaistīties. Vienlaikus viņš brīdināja, ka ASV varētu īstenot turpmākus triecienus pret Irānu, ja valsts “neuzvedīsies pareizi”.
Konflikta atsākšanās jau spēcīgi jūtama globālajos tirgos – pēc ziņām par uzbrukumu Fudžeirai "Brent" jēlnaftas cena pārsniegusi 115 dolārus par barelu. Situācija reģionā joprojām ir neskaidra, un amatpersonas brīdina, ka spriedze varētu vēl vairāk saasināties, apdraudot gan kuģošanu, gan starptautisko drošību.
Tāpat, neraugoties uz noslēgto pamieru, Libānas Veselības ministrija ziņo, ka Izraēlas triecienos Libānas dienvidos pirmdien nogalināti 17 cilvēki, bet kopējais upuru skaits četru dienu laikā sasniedzis vismaz 110 cilvēkus. Izraēla norāda, ka mērķē uz šiītu grupējumu “Hezbollah”, savukārt abas puses savstarpēji apsūdz viena otru pamiera pārkāpumos. Vienlaikus Izraēla ziņo par 17 kritušiem karavīriem un apgalvo, ka “Hezbollah” veikusi simtiem raķešu un dronu uzbrukumu pret Izraēlu.