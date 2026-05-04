Zināms Norvēģijas hokeja izlases sastāvs pārbaudes spēlēm ar Latviju
Norvēģijas hokeja valstsvienības sastāvā iekļauti 12 spēlētāji, kuri ikdienā pārstāv Zviedrijas komandas, bet vēl deviņi hokejisti pārstāv Norvēģijas klubus, vēsta Norvēģijas Hokeja asociācija.
Tāpat sastāvā iekļauts Oskara Batņas komandas biedrs aizvars Juhanness Juhannesens no Lahti "Pelicans" un uzbrucējs Tomass Ulsens no Mikeli "Jukurit", kuras rindās lielāko daļu sezonas pavadīja Alberts Šmits.
Pagājušajā nedēļā Latvijas valstsvienība aizvadīja divas pārbaude spēles ar Slovākiju. Pirmajā latvieši guva panākumu ar 5:1, bet otrajā ar 2:5 atzina slovāku pārākumu. Pasaules čempionāts hokejā no 15. līdz 31. maijam norisināsies Cīrihē un Fribūrā, Šveicē. Latvijas izlase noslēdzošajās pārbaudes spēlēs pirms pasaules čempionāta 6. un 7. maijā savā laukumā uzņems Norvēģiju.
Norvēģijas vīriešu hokeja izlases sastāvs pārbaudes spēlēm ar Latviju:
vārtsargi - Matiass Ārnkvērns ("Valerenga", Norvēģija), Henriks Heukelanns (Štraubingas "Tigers", Vācija), Tubīass Nurmanns ("Frolunda", Zviedrija);
aizsargi - Adrians Dānielsens ("Valerenga", Norvēģija), Juhanness Juhannesens (Lahti"Pelicans", Somija), Sanders Volls Engebrotens ("Karlskoga", Zviedrija), Sanders Hurūds ("Storhamar", Norvēģija), Viktors Koperstads ("Mora IK", Zviedrija), Kristians Kosastuls, Emīls Vasendens (abi - "Frisk Asker", Norvēģija), Kristians Estbī (Stavangeras "Oilers");
uzbrucēji - Jākobs Beglunns, Andreass Martinsens, Martins Renills (visi - "Storhamar", Norvēģija), Patriks Elvsvēns (Stavangeras "Oilers"), Mikels Ēriksens ("Farjestad", Zviedrija), Tīnuss Koblars ("Leksand", Zviedrija), Eskills Ulsens ("Linkoping", Zviedrija), Mikels Ulsens ("Almtuna", Zviedrija), Tomass Ulsens (Mikeli "Jukurit", Somija), Niklass Ārams Ulsens ("Orebro", Zviedrija), Emilio Petešens, Hovars Salstens (abi - "Djurgaden", Zviedrija), Eiriks Salstens (Izerlonas "Roosters", Vācija), Samuels Sulems (Estešundas IK, Zviedrija), Peters Vesterheims ("Malmo", Zviedrija).