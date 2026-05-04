VIDEO: par interneta sensāciju negaidīti kļūst princeses Beatrises ikdienišķā rīcība
Pavisam negaidīti par interneta sensāciju kļuvusi princeses Beatrises ikdienišķā rīcība, kas sociālajos tīklos izpelnījusies vairākus miljonus skatījumu.
Video, kas ātri izplatījās vietnē "TikTok" un "X" redzams, kā 37 gadus vecā karaļnama pārstāve pati iekrauj "Uber" taksometrā savas somas, tostarp “Louis Vuitton” koferi un divas lielas ceļasomas, pirms pamet kādu Londonas adresi.
Videoklipā fiksēts arī neliels misēklis, proti, Beatrise sākotnēji piegāja pie nepareizās automašīnas un pajautāja, vai tā ir viņas pasūtītā, bet drīz vien saprata, ka ir kļūdījusies un piegāja pie īstā spēkrata. Viņas galamērķis nav zināms, taču bagāžas apjoms liecina, ka, iespējams, viņa devusies ārpus pilsētas.
Iedzīvotāji pauduši pretrunīgu reakciju par video, kas vietnē "X" skatīts vairāk nekā 1,5 miljonu reižu. "Vai nu viņa ir demokrātiska, vai arī viņai sāk trūkt naudas," pie ieraksta norāda kāds vīrietis. "Viņa manās acīs izpelnījās papildus cieņu par to, ka pati ievietoja bagāžniekā savus koferus un neizskatījās apjukusi to darot," pauž cits. "Es jūtu viņai līdzi - viņa nekad neatpazgāsies no tēva grēkiem," norāda vēl kāds.
Jāpiemin, ka pēdējās nedēļās, kad atjaunojusies sabiedrības interese par Beatrises tēvu - prinča titulu zaudējušo Enrū, kurš saistīts ar bēdīgi slaveno pedofilu Džefriju Epstīnu - Beatrise lielākoties izvairījusies no sabiedrības uzmanības. Zināms, ka šonedēļ viņa apmeklēja savas stilistes un ilggadējās draudzenes Olīvijas Bakingemas bērniņa gaidību svinības, tomēr viņa neparādījās pasākuma fotogrāfijās. Pirms tam viņa pēdējo reizi publiski bija redzēta marta beigās, pusdienojot Notinghilā kopā ar savu vīru.