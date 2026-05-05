Bīstami veselībai: medicīnas eksperte nosauc divas lietas, kas jāņem vērā lidmašīnu pasažieriem
Lielākajai daļai cilvēku iekāpšana lidmašīnā ir brīdis, kad var beidzot atviegloti izelpot un koncentrēties uz ceļojumu. Tomēr neatliekamās medicīnas ārste Anita Patela uzsver, ka tieši pirms pacelšanās ir jāveic daži vienkārši, bet ļoti svarīgi soļi, kas palīdzēs izvairīties no veselības riskiem un padarīs lidojumu komfortablāku.
Viena no galvenajām lietām, kuru Anita nekad neignorē, ir salona galdiņa tīrīšana. Katru dienu caur lidmašīnām iziet liels skaits pasažieru, un uzkopšanai bieži tiek atvēlēts ļoti maz laika. Tas nozīmē, ka ne visas virsmas izdodas rūpīgi notīrīt.
Salona galdiņi tiek izmantoti īpaši intensīvi, jo uz tiem ēd, dzer, lasa un pat rūpējas par mazuļiem. Uz šādām virsmām baktērijas un vīrusi var saglabāties pārsteidzoši ilgi: daži vīrusi var dzīvot uz virsmām līdz pat nedēļai, bet gripas vīruss – vairākas desmitiem stundu.
Tāpēc ārste iesaka, sēžot savā vietā, nekavējoties paņemt antibakteriālo salveti un notīrīt ne tikai salona galdiņu, bet arī citus bieži apstrādātos priekšmetus, piemēram, roku balstus, ekrānus un aizslēgus. Šī vienkāršā ieraduma ievērošana var ievērojami samazināt inficēšanās risku, īpaši bērniem, kuri biežāk mēdz likt rokas mutē.
Aizsardzība pret sauli
Vēl viena svarīga, bet bieži neievērota tēma ir aizsardzība pret sauli. Lai arī uzturēšanās lidmašīnā no pirmā acu uzmetiena neizskatās pēc saules riska, patiesībā tas ir pilnīgi pretēji. Lielā augstumā ultravioleto starojumu ietekme ir spēcīgāka, jo atmosfēra mūs mazāk aizsargā.
Papildus šiem diviem galvenajiem ieteikumiem ārste arī uzsver drošības jostas lietošanas nozīmi. Lai arī tas var šķist acīmredzami, daudzi cilvēki neuzskata par nepieciešamu būt piesprādzētiem visa lidojuma laikā.
Patiesībā pēkšņa turbulence var notikt bez brīdinājuma, un pat īss triecienu vilnis var izraisīt traumas, ja josta nav piesprādzēta. Tāpēc ir saprātīgi turēt drošības jostu piesprādzētu, pat ja gaismas tablo nedeg.
Viņa arī uzsver, ka nelieli profilaktiski pasākumi kopumā sniedz ievērojamu efektu. Notīrītas virsmas, aizsardzība pret sauli un drošība sēdeklī neprasa lielus pūliņus, bet palīdz samazināt gan slimību, gan traumu risku. Ir svarīgi atrast līdzsvaru starp piesardzību un baudu no ceļojuma.