ASV medijs atmasko Krievijas dezinformācijas tīklu "Storm-1516". Tā darbības vēriens pārsteidz
Kremlis izmanto mākslīgo intelektu, dziļās viltošanas tehnoloģijas un naratīvu "apstrādi", lai izplatītu dezinformāciju un slēptu tās izcelsmi.
ASV medija "Bloomberg" izmeklēšanā iegūtā informācija liecina, ka Krievijas propagandas tīkls "Storm-1516", (zināms arī kā "Neva Flood"), ir kļuvis par vienu no galvenajiem Kremļa instrumentiem informatīvajā karā.
Tīkla darbība balstās uz jaunākajām tehnoloģijām, tostarp, mākslīgo intelektu, dziļviltojumu radīšanu un izplatīšanu, kā arī naratīvu "atmazgāšanas" metodēm, kas palīdz paslēpt dezinformācijas patieso avotu un masveidā to izplatīt.
Kā darbojas shēma?
- Pirmais solis – tiek izveidots viltus saturs, bieži vien ar neīstiem "ekspertiem" vai mākslīgā intelekta ģenerētiem video, kas izskatās pietiekami ticami.
- Pēcāk seko šī satura izplatīšana mazpazīstamās platformās – tas tiek publicēts mazāk zināmos ziņu/informācijas resursos, bieži vien Āfrikā vai Tuvajos Austrumos, lai radītu ilūziju par neatkarīgu avotu.
- Tad notiek masveida informācijas izplatīšana – anonīmi konti un "ietekmes aģenti" sāk masveidā dalīties ar šo materiālu sociālajos tīklos, mākslīgi radot lielas publicitātes iespaidu.
- Pēdējais solis – Krievijas valsts mediji pārņem šo viltus saturu, kā "internetā plaši izplatītu faktu, viedokli" padarot to nu jau par plaši izplatītu "ziņu".
Mērķis – Ukraina, Eiropa, un ASV
Vairāk nekā 40% no šiem informācijas uzbrukumiem ir vērsti pret Ukrainu. Propaganda ietver viltus ziņas par "korupciju", Ukrainas valstsvīru "slēpto, grezno dzīvi" un citām tēmām, ar kuru palīdzību tiek mēģināts mazināt uzticību pret Ukrainu un tās starptautiskajiem partneriem.
Tīkls ir arī iejaucies politiskajos procesos Eiropā un ASV. Piemēram, tas izplatījis viltus informāciju par vēlēšanām un ieguldījis lielas pūles, diskreditējot atsevišķus kandidātus.
Rietumu drošības dienesti savukārt norāda, ka "Storm-1516" tīkls ir saistīts ar Krievijas Aizsardzības ministrijas tā saucamo "29155" vienību, kas specializējas informācijas operācijās. Šo vienību, pēc dienestu rīcībā esošās informācijas koordinē Sergejs Kirienko, kuram ir ciešs sakars ar Kremli.
Konkrētā propagandas tīkla mērogs ir ievērojams. Saskaņā ar medija pausto, 2026. gadā Kremlis plāno atvēlēt apmēram 1,8 miljardus ASV dolāru (aptuveni 1,5 miljardi eiro) valsts medijiem un interneta propagandai.
