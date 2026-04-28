Ukraina nedabūs krievu arheologu Butjaginu: Polija un Baltkrievija veikušas ieslodzīto apmaiņu
Uz Polijas un Baltkrievijas robežas otrdien notikusi ieslodzīto apmaiņa formātā "pieci pret pieciem", un tās ietvaros atbrīvots Baltkrievijas poļu žurnālists Andžejs Počobuts un krievu arheologs Aleksandrs Butjagins, kas bija aizturēts par nelegālu izrakumu veikšanu okupētajā Krimā.
Polijas pusei nodoti trīs Polijas un divi Moldovas pilsoņi, pavēstīja ASV īpašais sūtnis Baltkrievijas jautājumos Džons Kouls.
Kā paziņoja Baltkrievijas Valsts drošības komiteja (VDK), Polijas pusei nodoti pieci cilvēki, kas Baltkrievijā un Krievijā bija notiesāti "par spiegošanu". Viņi apmainīti pret pieciem Baltkrievijas, Krievijas un "citu Neatkarīgo Valstu Sadraudzības" pilsoņiem, kas bija aizturēti dažādu Eiropas Savienības un citu valstu teritorijā, norādīja Baltkrievijas VDK.
Baltkrievijas pusei nodoto cilvēku vidū ir Butjagins un kāda Krievijas armijas Piedņestras kontingenta karavīra sieva, pavēstīja Krievijas Federālais drošības dienests (FSB).
Moldovas prezidente Maija Sandu pavēstīja, ka apmaiņas ietvaros atbrīvoti divi Moldovas Informācijas un drošības dienesta (SIS) virsnieki, kas bija aizturēti Krievijā. Moldovas puse savukārt apmaiņas veikšanai atbrīvojusi bijušo SIS direktora vietnieku Aleksandru Balanu, kas bija notiesāts par valsts noslēpuma izpaušanu, un Krievijas pilsoni Ņinu Popovu, kas darbojusies pret Moldovas interesēm, norādīja Sandu.
Par Počobuta atbrīvošanu platformā "X" pavēstīja Polijas premjerministrs Donalds Tusks. "Andžejs Počobuts ir brīvībā! Laipni lūgts savās Polijas mājās, draugs!" platformā "X" ierakstījis Tusks. Premjers arī publicējis fotogrāfijas ar Počobuta sagaidīšanu uz robežas. Polijas ārlietu ministrs Radoslavs Sikorskis preses konferencē pēc ieslodzīto apmaiņas norādīja, ka Počobuts ir "simbols tam, ka esam uzticīgi poļiem un preses brīvībai".
ASV īpašais sūtnis Baltkrievijas jautājumos savukārt pavēstīja, ka šodien "es ar savu komandu palīdzēju nodrošināt trīs poļu un divu moldāvu atbrīvošanu". "Polijas prezidents līdz ar [ASV] prezidentu [Donaldu] Trampu bija lielā mērā iesaistīti, lai to panāktu." "Cilvēkiem ir jāatceras, ka, lai panāktu ieslodzīto apmaiņu, ir vajadzīgas divas puses - ir jābūt [Baltkrievijas diktatoram Aleksandram] Lukašenko un ir jābūt mums," norādīja Kouls.
"Es nesaku, ka Lukašenko ir Čērčils, bet viņš virzās pareizajā virzienā. Un šodien tas ir redzams," piebilda ASV sūtnis.
Kouls izteica pateicību Polijai, Moldovai un Rumānijai par atbalstu apmaiņas īstenošanā.