Austrijā sākas tiesa lietā par terorakta plānošanu Sviftas koncertā
Austrijā sākusies tiesas prāva pret vīrieti, kurš apsūdzēts par uzbrukuma plānošanu amerikāņu popzvaigznes Teilores Sviftas koncertā Vīnē pirms gandrīz diviem gadiem.
Austrijas varasiestādēm izdevās atklāt un novērst uzbrukumu, taču drošības dēļ tika atcelti trīs Sviftas koncerti, kas bija paredzēti 2024. gada augustā.
Apsūdzētajam, 21 gadu vecam Austrijas pilsonim Beranam A., izvirzīta virkne apsūdzību, tostarp par terorismu un dalību teroristiskā organizācijā. Viņam draud līdz 20 gadiem cietumā.
Viņš tiek tiesāts kopā ar Ardu K., kura pilns vārds arī netiek atklāts. Viņi kopā ar trešo vīrieti plānoja veikt vienlaicīgus uzbrukumus Saūda Arābijā, Turcijā un Apvienotajos Arābu Emirātos (AAE) ramadāna laikā 2024. gadā teroristu grupējuma "Islāma valsts" vārdā. Berans A. un Arda K. savus uzbrukumus tā arī neveica.
Berana A. advokāte Anna Maira pirmdien ziņu aģentūrai AP sacīja, ka viņas klients plāno atzīt vainu lielākajā daļā apsūdzību, bet viņa neprecizēja, kurās tieši. Saistībā ar uzbrukuma plānošanu Sviftas koncertā apsūdzības izvirzītas tikai Beranam A.
Viņš esot plānojis ar nažiem vai pašdarinātām sprāgstvielām uzbrukt Sviftas faniem, kas bija sapulcējušies pie Ernsta Hapela stadiona, kur bija paredzēta Sviftas uzstāšanās. Katru vakaru tur sapulcējās līdz 30 000 cilvēku, bet vēl 65 000 cilvēku bija pasākuma norises vietā. Aizdomās turamais cerēja nogalināt pēc iespējas vairāk cilvēku.
Berans A. pirms plānotā uzbrukuma esot sazinājies ar citiem grupējuma "Islāma valsts" locekļiem. Prokuratūra apgalvo, ka viņi apsprieduši ieroču iegādi un bumbas izgatavošanu un ka apsūdzētais arī centies nelegāli iegādāties ieročus dažas dienas pirms Sviftas koncerta. Viņš arī zvērējis uzticību "Islāma valstij".
Varasiestādes 2024. gada 7. augustā pārmeklēja viņa dzīvokli un atrada materiālus sprāgstvielu izgatavošanai. Pirmais Sviftas koncerts Vīnē bija paredzēts nākamajā dienā.
Trīs uzbrukumi tika plānoti arī Saūda Arābijā, Turcijā un AAE. Saistībā ar tiem Austrijas prokuratūra izvirzījusi apsūdzības Ardam K.
Trešais šajā plānā iesaistītais vīrietis Hasans E. 2024. gada 11. martā ar nazi sadūra apsargu pie Lielās mošejas Mekā, Saūda Arābijā. Viņš tika aizturēts un joprojām atrodas pirmstiesas apcietinājumā Saūda Arābijā, paziņoja Austrijas prokuratūra.
Berans A. un Arda K. savus plānus Turcijā un AAE neīstenoja. Berans A. atgriezās Vīnē un pēc tam sāka gatavot uzbrukumu Sviftas koncertam.
Vīnes sazvērestība tika salīdzināta ar 2017. gadā notikušo pašnāvnieka uzbrukumu Arianas Grandes koncertā Mančestrā, Anglijā, kurā tika nogalināti 22 cilvēki.