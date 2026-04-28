"Operācija vai morgs" - ārsti šokē britu tūristu pēc tā, kas ar viņu notika Itālijā
Tūristi no Apvienotās Karalistes gandrīz nogalināja indīga zirnekļa kodums atpūtas laikā Itālijā. Pēc pirmā skata it kā parasts kodums pārvērtās par vairāku mēnešu šausmām ar sepsi, operācijām un draudiem zaudēt abas kājas.
43 gadus vecā Džūlija Ņūtona-Mersere devās vienas nedēļas ceļojumā uz Sardīniju Itālijā, pat nenojaušot, kā tas beigsies.
Pēc koduma potītē viņa sākotnēji domāja, ka tā ir parasta reakcija — vieta niezoša un iekaisusi. Tomēr laika gaitā situācija pasliktinājās: brūce sadzijusi pēc antibiotiku lietošanas, bet pēc tam atkal atvērās, raksta "Daily Star".
Ārsti bija apjukuši — neviena ārstēšana nesniedza stabilus rezultātus. Pāris mēnešu laikā uz kājas parādījās milzīgs melns pūslis, un sievietes stāvoklis strauji pasliktinājās.
2023. gada augustā Džūliju steidzami nogādāja slimnīcā ar sepsi. Ārsts tieši paziņoja: vai nu nekavējoša operācija, vai morgs tajā pašā dienā. Sieviete izturēja sarežģītu piecu stundu operāciju, kuras laikā mediķi attīrīja bojātos audus, glābjot viņas kājas.
Pēc ārstu teiktā, iemesls bija (Loxosceles reclusa jeb brūnā vientuļnieka) zirnekļa kodums, kura inde izraisa audu nekrozi — faktisku ādas iznīcināšanu.
Neskatoties uz vairākiem ādas pārstādījumiem 2024. un 2025. gadā, Džūlija vairs nevar normāli staigāt — tikai apmēram 30 sekundes bez palīgierīcēm.
Komplikāciju dēļ viņa bija spiesta atstāt darbu un katru dienu lietot 15 dažādus medikamentus.
"Es faktiski zaudēju savu iepriekšējo dzīvi," atzīst sieviete, "nekad nedomāju, ka viss tas var notikt tikai no maza koduma."
Tagad Džūlija aicina ceļotājus būt uzmanīgiem: lietot aizsarglīdzekļus pret kukaiņiem, aizsegt ķermeni un noteikti pārbaudīt jebkādus aizdomīgus kodumus.
"Ja kaut kas izskatās dīvaini — neignorējiet. Ejiet pie ārstiem atkal un atkal. Es vienkārši nezināju, ka tādi zirnekļi pastāv, un man ļoti nepaveicās," viņa saka.