“Stāsts vēl nav beidzies” - Miks Galvanovskis pēc ugunsgrēka sola atjaunot “The Sinners”
Mūziķis Miks Galvanovskis, kura Vecrīgas bāru “The Sinners” nesen izpostīja ugunsgrēks, sociālajos tīklos nācis klajā ar jaunu ierakstu, ļaujot noprast, ka, par spīti smagajiem zaudējumiem, stāsts vēl nav beidzies.
“Milzīgais cilvēku atbalsts un palīdzīgās rokas tiešām silda mūsu sirsniņas. Pateicoties jums, mēs spēsim atjaunoties, atdzimt un uzbūvēt “Sinners” bāru no jauna,” raksta Miks.
Viņš video stāsta, ka jau nākamajā dienā pēc notikušā, pat nelūdzot palīdzību, telpas bija pilnas ar draugiem, paziņām un arī nepazīstamiem cilvēkiem, kuri bija atnākuši palīdzēt. “Paldies, bez jums mēs to nevarētu,” viņš saka.
Jau vēstīts, ka piektdien Vecrīgā 300 kvadrātmetru platībā degusi izklaides vieta "The Sinners". Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD) portālu Jauns.lv informēja, ka plkst. 6.18 saņemts izsaukums uz Grēcinieku ielu, kur sešstāvu dzīvojamās mājas pirmā stāva sabiedriskajās telpās bija izcēlies ugunsgrēks.
Daloties sajūtās par notikušo, “The Sinners Bar” īpašnieks Miks Galvanovskis iepriekš sarunā ar Jauns.lv neslēpa, ka ugunsgrēks viņam bijis ļoti smags trieciens. "No vienas puses, vissvarīgākais ir tas, ka neviens cilvēks nav cietis, taču, no otras puses, ir nodegusi vieta, kurā ieguldīti seši gadi darba, laika un emociju."
Vienlaikus Galvanovskis uzsver, ka jau pirmajās stundās pēc ugunsgrēka sajutis milzīgu cilvēku atbalstu. Pie bāra ieradušies sadarbības partneri, draugi un cilvēki, kuri vēlējušies palīdzēt, un tas viņam devis spēku. Viņš atzīst, ka šobrīd vēl nav skaidrs, kas notiks tālāk un kāds bijis ugunsgrēka iemesls, taču īpaši pateicas par to, ka nelaime notikusi laikā, kad telpās nebija cilvēku. Galvanovskis arī neslēpj rūgtumu, jo pavisam nesen kopā ar komandu bijusi sajūta, ka pēc sešu gadu darba bāra koncepts beidzot ir pilnībā izveidots — un tikai nedēļu vēlāk viss nodega.
