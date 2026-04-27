Sarkandaugavā zem reibušas vadītājas auto iesprūst elektrovelosipēds
Svētdien Sarkandaugavā garāmgājēju uzmanību piesaistīja visai dīvains skats — pie degvielas uzpildes stacijas “Virši” stāvēja automašīna, zem kuras bija iesprūdis koplietošanas elektrovelosipēds.
Kā vēsta TV3 raidījums “Degpunktā”, Sarkandaugavas iedzīvotāji neparasto skatu pie degvielas uzpildes stacijas “Virši” steidza iemūžināt foto un video, vienlaikus sociālajos tīklos izsakot arī savus minējumus par avārijas apstākļiem. Daļai sākotnēji šķita, ka negadījumā varētu būt cietis kāds mazāk aizsargāts satiksmes dalībnieks.
Iedzīvotāji skaidro, ka vēl pirmdienas abi spēkrati turpat stāvējuši šādā pat novietojumā. Tomēr rosība beidzot sākās pēc plkst. 9.00 – evakuators un arī pati "Ford" vadītāja ir uz vietas.
Sieviete “Degpunktā” skaidroja savu versiju par notikušo, apgalvojot, ka elektrovelosipēdam uzbraukusi netīšām. Uz jautājumu, vai tobrīd uz braucamrīka kāds atradās, viņa atbildēja noliedzoši, norādot, ka tas vienkārši stāvējis uz vietas. Savukārt, vaicāta, kāpēc auto pēc sadursmes tika atstāts turpat, sieviete skaidroja, ka evakuators varējis ierasties tikai nākamajā dienā, bet policija esot ļāvusi transportlīdzekļus pagaidām neaiztikt.
Vai policija patiešām bija ļāvusi abus transportlīdzekļus atstāt negadījuma vietā līdz nākamajai dienai, likumsargi apstiprināt nevar. Tomēr vēlāk noskaidrojās, ka sievietes skaidrojums par “netīšu uzbraukšanu” neatklāja visu notikušā ainu — automašīna bija uztriekusies elektrovelosipēdam, kas atradās uz ietves.
"Automašīnas "Ford" vadītāja tika nogādāta medicīnas iestādē ekspertīzes veikšanai un konstatēts ka vadītāja braukusi būdama alkohola reibumā. Alkohola koncentrācija asinīs bija 1,35 promiles," norāda Valsts policijas pārstāve Līna Bagdone.
“Ford” vadītājas sarūpēto neparasto situāciju nācās risināt evakuatora šoferim. Iestrēgušā elektrovelosipēda izvilkšana izrādījās krietni sarežģītāka, nekā sākumā varētu šķist. Kamēr darbinieks centās braucamrīku atbrīvot no automašīnas apakšas, velosipēda sistēma pēkšņi aktivizējās un sāka atskaņot norādi — acīmredzot uztverot notiekošo kā mēģinājumu sākt braucienu. No tā atskanēja aicinājums: “Lūdzu, noskenējiet QR kodu, lai atbloķētu!”
Atvienot abus spēkratus ar roku spēku nebija iespējams. Šķita ka uzliekot automašīnas priekšējo riteni uz koka plāksnēm, iespējams kas mainīsies, taču arī bezcerīgi. Evakuatora šoferis tik noslaucīja sviedrus un turpināja meklēt risinājumus. "Es strādāju ilgi bet šitā situācija pirmo reizi jā, tāpēc grūti, jā" viņš atzīst.
Taču pavisam drīz grūtības izbeigt talkā nāca domkrats. Automašīna tika pacelta, divritenis izvilkts un novietots malā. Kopānija "Ride" informē ka šobrīd novērtē bojājumus un to cik liels būs izmaksu rēķins. To firma, zaudējumu piedziņas ietvaros, nosūtīs "Ford" vadītājai.