Zināms, cik pērn algā saņēmusi Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa
Oficiāli otra augstākā valsts amatpersona - Saeimas priekšsēdētāja - Daiga Mieriņa par savu darbu parlamentā pērn algā saņēmusi 103 tūkstošus eiro.
Kā izpētījis žurnāls "Kas Jauns", vēl 6,16 eiro Mieriņa guvusi procentos no "SEB bankas", kur politiķei noguldīti 7360 eiro. Saeimas priekšsēdētājas īpašumā ir zeme Aronas pagastā, lietošanā – zeme un ēkas Carnikavas pagastā. Vēl viņa deklarācijā atklājusi, ka viņai ir 11,1 tūkstoti eiro lielas parādsaistības un pērn viņa 26,8 tūkstošus eiro pārskaitījusi savam laulātajam draugam Oļegam Mieriņam.
Edgars Rinkēvičs uzkrājis vēl 73 tūkstošus
Bet valsts augstākās amatpersonas - Latvijas prezidenta Edgara Rinkēviča - bezskaidras naudas uzkrājumi pērn pieauga par 72 779 eiro, sasniedzot 251 924 eiro, un līdzīgu summu viņš ieguldījis arī obligācijās.
Rinkēvičs pagājušajā gadā prezidenta amatā nopelnījis 105 109 eiro. Viņš pērn deklarējis divus obligāciju pirkumus par kopējo summu 200 000 eiro, kā arī obligāciju dzēšanu 103 750 eiro un 103 350 eiro vērtībā. Pēc šiem darījumiem kopumā gada izskaņā viņam piederējušas obligācijas 300 000 eiro vērtībā. Deklarācijā norādīts, ka Rinkēvičam pieder viens dzīvoklis Rīgā un viens – Jūrmalā.