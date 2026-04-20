Okupanti mēģinājuši nogalināt Ukrainas aizsardzības ministra padomnieku; "Shahed" drons ietriecies viņa mājas sienā
20. aprīļa naktī Krievijas spēki izmantoja "Shahed" uzbrukuma dronus pret Ukrainas aizsardzības ministra padomnieku Serhiju Beskrestnovu, kurš pazīstams ar iesauku "Flash". Viņš par to ziņoja savā "Facebook" lapā.
Beskrestnovs norāda, ka krievi mēģināja viņu nogalināt un palaida četrus ar reaktīvo dzinēju darbināmus dronus, no kuriem viens ietriecās viņa mājas sienā, pilnībā to iznīcinot. Viņš tika ievainots, bet izdzīvoja. "Flash" atzīmēja, ka viņš bija garīgi sagatavojies šādam uzbrukumam.
Neskatoties uz pieredzēto, viņš paziņoja par nodomu turpināt darbu. "Shahed" dronu uzbrukumi ir kļuvuši par vienu no Krievijas galvenajiem spiediena instrumentiem uz Ukrainas pilsētām un infrastruktūru. Uzbrukums augsta ranga Aizsardzības ministrijas padomnieka mājai apliecina Krievijas armijas vēlmi īpaši vērsties pret militāro vadību.
Kopumā Krievija naktī uz 20. aprīli uzbruka Ukrainai ar 142 droniem, un 113 no tiem Ukrainas pretgaisa aizsardzības spēki notrieca, ziņo Ukrainas Gaisa spēki.
Krievija raidīja "Shahed", "Gerbera", "Italmas" un citu tipu dronus.
No 142 droniem aptuveni 100 bija "Shahed" tipa trieciendroni.
Fiksēti 28 trieciendronu trāpījumi 18 vietās, un notriekto dronu atlūzas postījumus nodarījušas sešās vietās.