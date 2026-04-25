Romas pāvests aicina visā pasaulē atteikties no nāvessoda
Romas pāvests Leons XIV sestdien aicināja visā pasaulē atteikties no nāvessoda, lai gan ASV administrācija apsver iespējas paplašināt nāvessoda piemērošanu.
"Cilvēka cieņa neizzūd pat pēc ļoti smagu noziegumu izdarīšanas," teica Leons videovēstījumā, atzīmējot 15 gadus, kopš nāvessoda atcelšanas savā dzimtajā ASV Ilinoisas štatā.
"Katoļu baznīca vienmēr ir mācījusi, ka katra cilvēka dzīvība no ieņemšanas brīža līdz dabiskai nāvei ir svēta un pelna aizsardzību," teica Leons, kurš pagājušajā gadā kļuva par pirmo pāvestu no ASV.
"Patiesi, tiesības uz dzīvību ir visu pārējo cilvēktiesību pamats," viņš argumentēja. "Tāpēc tikai tad, ja sabiedrība sargā cilvēka dzīvības svētumu, tā var plaukt un uzplaukt," piebilda pāvests.
Leons pauda atbalstu "tiem, kuri iestājas par nāvessoda atcelšanu ASV un visā pasaulē".
Nāvessods ir atļauts vairāk nekā divdesmit no 50 ASV štatiem, lai gan vairākos štatos to praksē vairs nepiemēro. Leona videovēstījums tika publiskots neilgi pēc tam, kad ASV izskanēja aicinājumi paplašināt nāvessoda izmantošanu.
Tieslietu ministrija, ko vada ģenerālprokurora pienākumu izpildītājs Tods Blanšs, aicināja turpmāk federālajās nāvessodu izpildēs noziedzniekus, kuriem piespriests nāvessods, nošaut.
ASV prezidents Donalds Tramps savas pirmās prezidentūras laikā atjaunoja nāvessodu federālā līmenī, taču to apturēja viņa pēctecis, bijušais prezidents Džo Baidens, kurš noteica moratoriju. Blanšs tagad cenšas atjaunot nāvessoda izpildi federālā līmenī.
Pašlaik atļautās noziedznieku sodīšanas ar nāvi metodes ir nāvējoša injekcija, elektriskais krēsls un nošaušana, kas atļauta piecos štatos.
Attiecības starp ASV prezidentu un Leonu pēdējā laikā ir kļuvušas ļoti saspīlētas.
Tramps vairākos ierakstos savā platformā "Truth Social" kritizēja pāvestu, apgalvojot, ka viņš esot "vājš cīņā pret noziedzību".
Leons noraidīja Trampa neparasto publisko kritiku un skaidri norādīja, ka viņu nevar iebiedēt. Tomēr vēlāk viņš uzsvēra, ka nav ieinteresēts konfrontācijā ar ASV prezidentu.