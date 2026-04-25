Vācijas lidostu asociācija pauž bažas par "Ryanair" lēmumu slēgt bāzi Berlīnē
Vācijas lidostu asociācija ADV sestdien pauda bažas par Īrijas zemo cenu lidsabiedrības "Ryanair" lēmumu slēgt savu bāzi Berlīnes starptautiskajā lidostā un par pusi samazināt reisus uz un no Vācijas galvaspilsētas.
"Pēc "Ryanair" paziņojuma Vācija pievērš uzmanību BER lidostai, taču faktiski šis lēmums nav vērsts pret Berlīni, bet gan pret Vācijas aviācijas nozari kopumā," sacīja ADV izpilddirektors Ralfs Beizels.
Dublinā bāzētā aviokompānija "Ryanair" piektdien paziņoja, ka līdz šā gada ziemai tā par pusi samazinās lidojumu skaitu uz un no BER, slēgs savu bāzi un atsauks septiņas lidmašīnas, kas pašlaik tur atrodas, apgalvojot, ka lidosta ir nolēmusi no 2027. līdz 2029. gadam nodevas palielināt vēl par 10%.
BER ir noraidījusi "Ryanair" apgalvojumus un teikusi, ka abas puses pašlaik risina sarunas par nodevu jautājumu.
Beizels teica, ka izmaksas Vācijas aviācijas nozarē ir pārāk augstas. "Pārmērīgi nodokļi un nodevas neļauj Vācijas lidostām piedalīties Eiropas aviācijas dinamiskajā izaugsmē," viņš paziņoja.
Lidostu asociācijas vadītājs norādīja uz aviācijas nodokļiem, apdrošināšanas un lidostas nodevām. Lai gan lidostas nodevas ir zemākas par Eiropas vidējo rādītāju, tās veido tikai nelielu daļu no kopējās izmaksu summas, viņš paskaidroja.
ADV norādīja, ka lidojums no Berlīnes uz Palmu de Maljorku aviokompānijai izmaksā apmēram 7600 eiro nodokļos un nodevās, salīdzinot ar apmēram 4400 eiro lidojumiem no Varšavas uz Palmu de Maljorku.
Nozares grupas dati liecina, ka tālie lidojumi no Vācijas uz Ņujorku aviokompānijām izmaksā apmēram 23 500 eiro nodokļos un nodevās, salīdzinot ar vidēji 13 900 eiro, ko iekasē citās Eiropas lidostās.
Asociācija arī norādīja, ka Vācijas kaimiņvalstīs pēdējo desmit gadu laikā pasažieru satiksmes pieaugums ir bijis daudz lielāks.