Dienvidkorejas policija arestējusi vīrieti par mākslīgā intelekta ģenerēta attēla publicēšanu
Dienvidkorejas policija ir arestējusi vīrieti par mākslīgā intelekta ģenerēta attēla publicēšanu, kas maldināja varas iestādes, kuras meklēja vilku, kurš bija izlauzies no zooloģiskā dārza Dažeonas pilsētā.
40 gadus vecais vārdā neminētais vīrietis tiek apsūdzēts meklēšanas traucēšanā, izveidojot un izplatot viltotu fotoattēlu, kurā it kā redzams vilks Neukgu, kas rikšo pa ceļu krustojumu.
Foto, kas tika izplatīts dažas stundas pēc Neukgu pazušanas 8. aprīlī, pamudināja varas iestādes steidzami pārcelt meklēšanas operāciju, nosūtot tos vilka medībās.
Divus gadus vecā Neukgu medības satricināja visu valsti, pirms viņš pagājušajā nedēļā, deviņas dienas pēc bēgšanas, beidzot tika notverts netālu no ātrgaitas šosejas.
Mākslīgā intelekta ģenerētais Neukgu attēls pamudināja Dažeonas pilsētas pārvaldi izsūtīt ārkārtas īsziņu iedzīvotājiem, brīdinot viņus par vilku krustojuma tuvumā. Vietējie mediji ziņoja, ka varas iestādes prezentēja mākslīgā intelekta attēlu arī preses brīfingā par bēguļojošo vilku.
Policija identificēja vīrieti kā aizdomās turamo pēc drošības kameru ierakstu un viņa mākslīgā intelekta programmas lietošanas ierakstu pārskatīšanas. Varas iestādes neprecizēja, vai vīrietis meklēšanas laikā apzināti nosūtījis fotoattēlu varas iestādēm vai vienkārši kopīgojis to tiešsaistē.
Kad policija viņu pratināja, vīrietis sacīja, ka to darījis "izklaides pēc", ziņoja vietējie mediji.
Varas iestādes apsūdz viņu par valdības darba traucēšanu ar maldināšanu, kas ir noziegums, par kuru draud cietumsods līdz pieciem gadiem vai maksimālais naudas sods 10 miljonu Korejas vonu (aptuveni 5 715 eiro) apmērā.
Vairāk nekā nedēļu Neukgu meklējumi piesaistīja Dienvidkorejas iedzīvotāju uzmanību visā valstī, tostarp valsts prezidenta Lī Džēmjungs, kurš publiski lūdza par vilka drošu atgriešanos.
2024. gadā dzimušais Neukgu ir daļa no "O-World" programmas, kuras mērķis ir atjaunot Korejas vilku, kurš savulaik klejoja Korejas pussalā, bet tagad savvaļā tiek uzskatīts par izmirušu.
Kopš viņa drošas atgriešanās zooloģiskajā dārzā pilsētu ir pārņēmusi Neukgu popularitāte. Vietējā maiznīca sāka pārdot konditorejas izstrādājumus ar vilka seju, un pilsēta, kā ziņots, apsver iespēju viņu nosaukt par oficiālu vietējo talismanu.
Zooloģiskā dārza publicētais video, kurā redzams, kā Neukgu ēd gaļu savā aplokā, savāca vairāk nekā miljonu skatījumu, lai gan zooloģiskais dārzs kopš tā laika ir paziņojis, ka vairs nepublicēs atjauninājumus par Neukgu, lai nodrošinātu viņam mierīgu vidi atveseļošanai.