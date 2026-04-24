"VEF Rīga" Latvijas Basketbola līgas pusfināla pirmajā spēlē uzvar "Ventspili"
"VEF Rīga" basketbolisti "Optibet" Latvijas Basketbola līgas (LBL) pusfināla sērijas pirmajā mačā savā laukumā ar 87:76 (28:20, 20:24, 18:19, 21:13) pārspēja "Ventspili", sērijā līdz trīs uzvarām ar 1-0 izvirzoties vadībā.
Uzvarētājiem 18 punktus guva un astoņas atlēkušās bumbas izcīnīja Kērtiss Holiss, 15 punkti bija Kamau Stouksam, 12 punktus guva, 11 bumbas zem groziem izcīnīja un piecus metienus bloķēja Brendons Hafmens, 11 punktus iemeta Kristaps Ķilps, bet desmit punkti bija Dairim Bertānam.
Ventspilniekiem 13 punktus guva Ronalds Zaķis, 12 punkti, 14 atlēkušās bumbas un trīs bloķēti metieni bija Braientam Tomasam, 11 punkti, septiņas atlēkušās bumbas un sešas rezultatīvas piespēles bija Kemeronam Šeltonam, tāpat 11 punktus guva Renārs Birkāns.
Ventspilnieki ceturtdaļfinālā ar 3-0 pārspēja "Ogri", kamēr rīdzinieki uzreiz bija nodrošinājuši vietu pusfinālā. Abas komandas šosezon tikušās četras reizes Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) mačos. Pamatturnīrā abas reizes pārāki bija "vefieši", un ceturtdaļfināla sērijā "VEF Rīga" uzvarēja ar 2-1.
Otrā pusfinālā spēkojas "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" un "Rīgas zeļļi". Trešdien sērijas pirmajā mačā valmierieši savā laukumā izcīnīja uzvaru ar 80:73. "Latvijas Universitātes" komanda LBL izslēgšanas turnīrā neiekļuva. Pagājušajā sezonā par LBL čempioni kļuva "VEF Rīga", kas finālsērijā ar 4-0 uzveica "Ventspili".