Itālijā vēlas tiesāt vecākus, kuru 13 gadus vecais puika no balkona nosvieda statueti un nosita tūristi
Pirms diviem gadiem Neapolē traģiski dzīvību zaudēja jauna sieviete, kad uz ielas kāds puika viņai uz galvas uzmeta statueti. Sava niecīgā vecuma dēļ vainīgais no soda izspruka, bet vietējā prokuratūra vēlas pie atbildības saukt viņa vecākus.
Sarebbe stato un adolescente con problemi comportamentali a lanciare da un balcone dei Quartieri spagnoli, a Napoli, la statuetta che colpì alla testa la turista trentenne Chiara Jaconis, uccidendola. Il ragazzo non è punibile, resta aperto il fascicolo a carico dei genitori pic.twitter.com/zwRuTqop5G— Tg3 (@Tg3web) May 29, 2025
2024. gada 15. septembrī 30 gadus vecā Kjara Jakonisa ar draugu bija ieradusies Neapolē, lai nosvinētu savu dzimšanas dienu. Viņi gāja pa Spāņu kvartāla šauro ieliņu, kad pēkšņi sievietei pa galvu trāpīja apmēram divus kilogramus smagās statuetes gabals, un traģēdijas mirklis fiksēts novērošanas kamerā. Sieviete guva smagas smadzeņu traumas un pēc divām dienām nomira slimnīcā. Vietējie mediji vēsta, ka statuete tika mesta no apmēram desmit metru augstuma un sašķīda, trāpot otrā stāva balkonam tieši tajā brīdī, kad garām gāja cietusī.
Noziegumu pastrādājušais 13 gadus vecais zēns, kuru likumsargi raksturoja kā “problemātisku”, nepilngadīgo tiesā tika attaisnots, jo Itālijā par 14 gadiem jaunākas personas nevar saukt pie kriminālatbildības. Nu prokurori apgalvo, ka šis puika jau ieradis mest priekšmetus pa logu un no balkona, un izskata iespēju saukt viņu pienācīgi neuzraudzījušos vecākus pie atbildības par puikas pastrādāto slepkavību.
26. jūnijā paredzēta tiesas sēde, kurā lems, vai vecākiem var tikt izvirzītas apsūdzības nonāvēšanā aiz neuzmanības. Viņi savu vainu noliedz un apgalvo, ka statuete viņiem nepiederēja. Vecāki ir pārsūdzējuši tiesas lēmumu attaisnot viņu dēlu viņa vecuma dēļ un uzskata, ka puika ir jāattaisno, balstoties uz faktiem, nevis tikai vecumu.
“Šī ir traģēdija, kas satriekusi divas cienījamas ģimenes – nabaga Kjaras ģimeni un šo divu profesionāļu ģimeni,” “Daily Mail” citē puikas vecāku advokāta teikto. Viņš piebilda, ka vecāki vienmēr ir ļoti rūpējušies par savu dēlu, kurš “kopš dzimšanas cieš no veselības problēmām”.
Savukārt nogalinātās sievietes tēvs Džanfranko Jakoniss paziņojis, ka prokuratūras pieprasījums izvirzīt apsūdzības zēna vecākiem ir sengaidītais solis. “Vienīgais mierinājums, kas mums palīdzēs izturēt šo jauno, sarežģīto ceļu ar tiesas sēdēm, liecībām un pratināšanām ir tas, ka beidzot tuvojamies patiesībai, kuru vienmēr esam meklējuši,” viņa teikto citē “Daily Mail”.
Kjara Jakonisa kopš 2022. gada strādāja luksusa modes uzņēmumā “Prada” un vadīja 15 veikalus Francijā, Monako un Beļģijā, kā norādīts viņas “LinkedIn” profilā. Pirms tam viņa Parīzē sadarbojās ar “L’Oréal”, “Givenchy” un “Christian Louboutin”, bet pirms pievēršanās modes nozarei viņa strādāja Parīzes Disnejlendā.