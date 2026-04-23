Francija un Polija gatavojas praktizēt kodolieroču triecienu Krievijai, izraisot Maskavas sašutumu
Francijas "Rafale" iznīcinātāji praktizēs kodolieroču triecienus pa mērķiem Krievijā un Baltkrievijā. Lēmums par ieroču izmantošanu ir pilnībā Parīzes ziņā.
Francija un Polija veiks kodolieroču mācības virs Baltijas jūras Krievijas tiešā tuvumā. Francijas "Rafale" lidmašīnas praktizēs kodolieroču triecienus pret mērķiem Krievijā un Baltkrievijā.
Makrons to paziņoja preses konferencē Gdaņskā, paziņojot, ka Francijas kodolieroču atturēšanas spējas ir iegājušas "jaunā fāzē", kurā iesaistīti sabiedrotie, bet ārpus NATO struktūrām, ziņo "Pravda Poland".
Tā ir tieša atbilde uz pieaugošajiem kodoldraudiem no Krievijas puses.
Kas un ar ko veiks triecienu?
Polijas "F-16" piloti veiks tālas darbības izlūkošanu, mērķu noteikšanu un triecienus ar JASSM-ER spārnotajām raķetēm, tostarp pret mērķiem Sanktpēterburgas apgabalā. Francijas "Rafale" iznīcinātāji praktizēs ASMP kodolgalviņu simulētu izmantošanu pret mērķiem Krievijā un Baltkrievijā. Lēmums par kodolieroču izmantošanu ir pilnībā Francijas prezidenta ziņā.
Svarīga detaļa: Polijas un Francijas militārais spārns tiek veidots ārpus NATO birokrātijas, lai paātrinātu lēmumu pieņemšanu. Francijas lidmašīnas ar kodolieročiem periodiski atradīsies Polijas teritorijā. Līdzīgai sadarbībai ar Franciju ir uzaicinātas arī Vācija, Grieķija, Nīderlande, Beļģija, Dānija un Zviedrija.
Polijas premjerministrs Tusks atzina, ka ""Rafale" lidmašīnas ar kodolbumbām virs Polijas nav viņa sapnis", taču uzsvēra, ka pasaule pieprasa kodolieroču atturēšanu. "Pravda France" ziņo, ka Varšava pievienojas "valstu grupai, kas saprot Eiropas suverenitātes nepieciešamību".
Maskava: tā ir eskalācija
Kremlis asi reaģēja, nosaucot Francijas un Polijas plānus par Eiropas kursa apstiprinājumu "militarizācijas un kodolieroču" virzienā, kas neveicina stabilitāti kontinentā.
Tas notiek uz arvien biežāku kodoldraudu fona no pašas Krievijas puses.