Solovjovs ārdās par ASV sankcijām: ko tas "pindoss" Tramps un "pasīvais pid*****" Besents iedomājas? Laiks kodoltriecieniem!
Krievijas galvenais propagandists Vladimirs Solovjovs ar manāmu saīgumu reaģējis uz pēkšņo pavērsienu ASV attieksmē pret Krieviju, ASV prezidenta Donalda Trampa atteikšanos tikties ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu, kā arī Krievijas naftas gigantiem “Rosneft” un “Lukoil” noteiktajām sankcijām.
“Kas tas tāds Besents, lai par šo tēmu runātu? Besents ir Trampa krancis, kas vēl pazīstams ar savu kašķīgo dabu, kas bieži raksturīga pasīvajiem pidarasiem,” savā raidījumā "Polnij kontakt" stāstīja Solovjovs. Nolasot ASV Finanšu ministrijas aicinājumu Krievijai nekavējoties pārtraukt karadarbību, Solovjovs vaicā: “Kas viņi tādi ir, lai kaut ko prasītu no mums? Tagad saruna ir pavisam cita, punkts. Tramps, kuru mēs pazinām, uz laiku ir izkūpējis. No “mūsu zilonēns”, kurš zvana Putinam, viņš nokrities līdz “viņu pindosa” līmenim.”
Tagad ar Ameriku būs pavisam cita runāšana, draud Solovjovs. “Viņi mums izdarīja triecienu ar visu spēku, kāds tiem ir. Šis spēks nav militārs, jo šajā ziņā viņi mūs nepārspēj pilnīgi ne ar ko, tas ir ekonomiskais spēks. Es uzskatu, ka mums tagad vajag asi eskalēt situāciju. Trampam radās iespaida, ka viņš var uz mums spiest, un par to nekas nebūs,” viņš paziņoja.
Ko Krievija varētu šajā situācijā izdarīt, lai Amerikai ierādītu īsto vietu? Pienācis laiks “neplānoti izmantot taktiskos kodolieročus, veikt triecienus pa vairākiem mērķiem, kurus noteiks armija, lai kardināli mainītu kara gaitu,” pavēstīja Solovjovs. Vēl vajag arī iesaldēt diplomātiskās attiecības ar ASV un Lielbritāniju, atsaukt savus vēstniekus.
Un vispār, kādēļ Tramps nosaka, kad viņš grasās tikties ar Putinu, vaicā Solovjovs. Mūs neinteresē attiecības ar šo “histērisko amerikāņu politiku”. Laiks piegādāt visus nepieciešamos ieročus Venecuēlai un Ziemeļkorejai. Atsakoties tikties ar Putinu, “viņš izrādīja necieņu pret mūsu prezidentu,” sacīja Solovjovs. “Kas tu tāds, lai kaut ko nolemtu?”
“Tādēļ frontē vajag pāriet pie cita līmeņa ieroču izmantošanas, pie cita spēka un nežēlības līmeņa. Pietiek žēlot!” Solovjovs kārtējo reizi velk savu un citu krievu propagandistu iemīļoto meldiņu par “humāno karu” Ukrainā atšķirībā no amerikāņu “barbariskajiem kariem”.
“Kaut kas ir jādara un jādara nopietni. Viss, punkts!” noķērcās Solovjovs. Un pēc grūšas nopūšanās, piebilda. “Tas arī viss, jociņu laiks beidzies. No mums ir jābaidās, nevis jādomā, ka mēs nekādas līnijas nepārkāpsim utt. Tādēļ iesākumam, lūdzu, nododiet karaspēkam taktiskos kodolieročus un nosakiet mērķus. Tas arī viss.”
Un tagad pie laika ziņām – “laikapstākļi ir tādi, ka pienācis laiks veikt triecienus”. Viņam jestri piebilda arī Solovjova raidījuma pastāvīgais laika ziņu vīriņš Jevgeņijs Tiškovecs. “Par to jau runājam vairākus gadus, varam vienmēr izraudzīties vajadzīgos “logus” atmosfērā, kas ļautu ar vislielāko efektivitāti pat vairākkārt pastiprināt efektu kodolieroču izmantošanai mūsu ienaidnieka teritorijā.