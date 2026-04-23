Izraēlas triecieni Libānā: pieci cilvēki gājuši bojā, tostarp žurnālists
Izraēlas triecienos Libānā trešdien nogalināti pieci cilvēki, tai skaitā viens žurnālists, neraugoties uz pastāvošo pamieru.
Ceturtdien Vašingtonā ir gaidāmas miera sarunas starp Izraēlu un Libānu. Pirms šīm sarunām Izraēla aicināja Libānas valdību "strādāt kopā" pret Irānas atbalstīto Libānas šiītu kaujinieku grupējumu "Hizbollah".
Izraēlas un Libānas valdības, starp kurām nav diplomātisko attiecību, sarunu otrajā kārtā mēģinās izbeigt karadarbību starp Izraēlu un "Hizbollah", kas sākās 2. martā.
Libāna šajās sarunās pieprasīs pamiera pagarināšanu par vienu mēnesi, sacīja Libānas amatpersona ziņu aģentūrai AFP.
"Libāna pieprasīs pamiera pagarināšanu par vienu mēnesi, Izraēlas veiktās bombardēšanas un postījumu izbeigšanu rajonos, kur tā ir klātesoša, un pamiera ievērošanu," sacīja Libānas amatpersona, kas vēlējās saglabāt anonimitāti.
10 dienu pamiers, kas beidzas svētdien, tika izsludināts pēc pirmās sarunu kārtas pagājušajā nedēļā.
Izraēlas ārlietu ministrs Gideons Sārs sacīja, ka Izraēlai nav "nopietnu domstarpību" ar Libānu. "Diemžēl, Libāna ir neizdevusies valsts - valsts, kas ar "Hizbollah" starpniecību faktiski atrodas Irānas okupācijā," sacīja Sārs.
"Hizbollah", kas ir pārstāvēts Libānas valdībā un parlamentā, ir stingri pret tiešām sarunām ar Izraēlu, kuras atbalsta prezidents Žozefs Auns un premjerministrs Navafs Salams.