"Hizbollah" un Izraēla turpina savstarpējos uzbrukumus
Neraugoties uz plānotajām tiešajām sarunām starp Izraēlu un Libānu, piektdien turpinās Izraēlas armijas un Libānas šiītu teroristu grupējuma "Hizbollah" savstarpējie uzbrukumi.
Irānas atbalstītais grupējums šorīt atkal apšaudīja Izraēlas ziemeļus. Izraēlas mediji ziņoja, ka "Hizbollah" raidīta raķete trāpījusi kādai ēkai. Ziņu par cietušajiem pagaidām nav.
Arī Libānā tika ziņots par jauniem uzbrukumiem. Libānas valsts ziņu aģentūra NNA ziņoja, ka triecieni galvenokārt bijuši vērsti pret valsts dienvidiem, kur nogalināts vismaz viens cilvēks.
Libānas Veselības ministrija paziņoja, ka trešdien plašos Izraēlas uzbrukumos visā Libānā tika nogalināti vairāk nekā 300 cilvēku. Kopš tā laika Izraēlas uzbrukumu intensitāte ir ievērojami samazinājusies.
ASV prezidents Donalds Tramps ceturtdien ASV raidorganizācijai NBC pavēstīja, ka viņš runājis ar Izraēlas premjerministru Benjaminu Netanjahu, kurš sacījis, ka samazinās uzbrukumu skaitu. Tomēr vēlāk Netanjahu paziņoja, ka Izraēla turpinās cīnīties pret "Hizbollah" un neapstāsies, kamēr nebūs garantēta drošība cilvēkiem Izraēlas ziemeļu daļā.
ASV Valsts departamenta amatpersona apstiprināja, ka departaments plāno nākamnedēļ rīkot sarunas ar Izraēlu un Libānu. Paredzams, ka sarunās galvenā uzmanība tiks pievērsta "Hizbollah" atbruņošanai. Grupējumam ir ievērojama politiskā ietekme Libānā, lai gan tas darbojas ārpus valsts kontroles. Plānots arī apspriest miermīlīgu attiecību izveidošanu starp abām valstīm, paziņoja Netanjahu birojs.
Izraēlas mediji ziņoja, ka sarunas Vašingtonā sākotnēji notiks vēstnieku līmenī.
Savienotās Valstis un Irāna ir vienojušās par divu nedēļu pamieru, ko atbalsta Izraēla, taču situācija joprojām ir saspringta, jo Izraēla turpina uzbrukumus "Hizbollah" mērķiem Libānā.