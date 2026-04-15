Izraēla pieņēmusi Haifas ostā un izkrāvusi Krievijas nozagtos graudus no Ukrainas
Izraēlas Haifas osta ir pieņēmusi un jau izkrāvusi Krievijas kuģi, kas pārvadāja graudus, kas tika izvesti no okupētajām Ukrainas teritorijām.
Ap Izraēlu turpina izvērsties liels starptautisks skandāls, kas saistīts ar Krievijas beramkravu kuģa "Abinsk" piestāšanu Haifas ostā, kurā atradās no Ukrainas zagta graudu krava. Izmeklēšanas projekta "SeaCrime" žurnāliste Katerina Jaresko ziņoja, ka kuģis šorīt atstāja Haifu. Kuģis ir reģistrēts kā "balastā" un dodas uz Dardaneļiem, lai atgrieztos Melnajā jūrā. Viņa norādīja, ka pagaidām nav informācijas par kuģi no Izraēlas, taču sākotnējā informācija liecina, ka Ukrainas kvieši no okupētajām teritorijām tika izkrauti Haifā.
ABINSK (IMO: 9303869) вранці 15.04.2026 вийшов з порту Хайфа. Судно вказує статус "в баласті" і прямує до Дарданелл, схоже буде повертатися в Чорне море.— Катерина Яресько (@kattyfun1) April 15, 2026
Pēc izmeklētāju teiktā, ABINSK (IMO: 9303869) piegādāja Izraēlai 43 765 tonnas kviešu. Graudaugi tika transportēti caur Kavkazas ostas enkurvietu, iepriekš tos transportējot ar maziem kuģiem no okupētajām Ukrainas ostām, tostarp Krimas un Azovas jūras.
Kijiva iesaistījusi diplomātiju
Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha izvirzīja šo jautājumu sarunā ar Izraēlas ārlietu ministru Gideonu Saaru un paziņoja, ka kuģiem, kas pārvadā zagtus Ukrainas graudus, nav pieņemams iebraukt Izraēlas ostās.
I held a call with my Israeli counterpart @gidonsaar on a wide range of bilateral issues.— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) April 14, 2026
We focused in particular on security matters and the situation in the Middle East, exchanging views on possible further developments.
I also drew attention to a Russian vessel carrying…
Tikšanās laikā ar Izraēlas vēstnieku Mihailu Brodski Ukrainas ģenerālprokurors Ruslans Kravčenko pieprasīja Izraēlas varas iestādēm konfiscēt Krievijas kuģi "Abinsk", kas piestājis Haifas ostā, aizdomās par to, ka tas pārvadā zagtus Ukrainas graudus.
"Axios" reportieris Baraks Ravids par to rakstīja sociālo mediju platformā X. Ravids norādīja, ka Kijiva pieprasa Izraēlai konfiscēt "Abinsk" aizdomās par kviešu, ko krievi zaguši no okupētajām Ukrainas teritorijām, pārvadāšanu.
Iespējams arī, ka kuģis ir daļa no Krievijas "ēnu flotes", kas palīdz Kremlim izvairīties no Rietumu ekonomiskajām sankcijām. Baraks Ravids apgalvo, ka Ukrainas izlūkdienesti jau ir atklājuši Krievijas okupantu nodomu eksportēt jaunu zagtu Ukrainas graudu partiju no anektētās Krimas. Ukrainas Ģenerālprokuratūra šo informāciju no izlūkdienestiem saņēma 20. martā. Pēc tam Ukrainas vēstnieks Jevhens Korņičuks Jeruzalemē tikās ar Izraēlas Ārlietu ministrijas amatpersonām un lūdza aizliegt "Abinsk" iebraukt Izraēlā, jo tas pārkāptu sankcijas pret Krieviju.
🚨🇺🇦🇮🇱אוקראינה ביקשה היום הבהרות מישראל על העובדה שספינה ששייכת לכאורה ל״צי הצללים״ של רוסיה עגנה בנמל חיפה עם משלוח של חיטה שׁמקורו בשטחים שרוסיה כבשה מאוקראינה במלחמה, כך לפי בכיר אוקראיני ומקור נוסף שמעורה בפרטים— Barak Ravid (@BarakRavid) April 14, 2026
❗️למה זה חשוב: האירוע הזה עלול להתגלות כהפרה משמעותית מצד ישראל…
Ravids ziņo, ka Ukrainas tiesa 8. aprīlī izdeva aresta orderi kuģim "Abinsk" aizdomās par nelikumīgu Ukrainas graudu pārvadāšanu. Nav skaidrs, vai Izraēlas varas iestādes par to ir informētas.
Šonedēļ tika ziņots, ka Krievijas kuģis "Abinsk", kas pārvadāja vairāk nekā 43 765 tonnas kviešu, ir piestājis Haifas ostā. Pastāv apgalvojumi, ka Krievijas administrācija zaga kviešus no okupētajām Ukrainas teritorijām. Izraēla nekad iepriekš nav ļāvusi kuģiem, kas pārvadāja zagtus Ukrainas graudus, piestāt savās ostās.