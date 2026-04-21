Izraēla apstiprinājusi, ka tās karavīrs Libānā uzbrucis Jēzus statujai
Izraēlas armija apstiprinājusi, ka tās karavīrs Dienvidlibānā ar cirvi uzbrucis Jēzus statujai. Armija norāda, ka uztver incidentu ļoti nopietni, un pauda, ka karavīra uzvedība ir pretrunā ar vērtībām, kas no armijas darbiniekiem tiek sagaidītas.
Svētdien armija publicēja fotogrāfiju, kas parāda, kā vīrietis Izraēlas armijas uniformā ar āmuru uzbrūk Jēzus Kristus figūrai, kas ir nokritusi no koka krusta. Armija paziņoja, ka pēc pirmās izmeklēšanas tika secināts, ka attēls uzņemts Dienvidlībānā. Tāpat Izraēlas armija paziņoja, ka pret iesaistīto personu tiks veikti atbilstoši pasākumi.
Jāuzsver, ka Libānā aptuveni katrs trešais iedzīvotājs ir kristietis. Libāna tika ierauta karadarbībā, kad Izraēla uzsāka ofensīvu pret militāro grupējumu "Hezbollah" , kas darbojas neatkarīgi no valsts valdības. Kamēr Izraēla un Libāna 16. aprīlī noslēdza 10 dienu pamieru, Izraēlas premjers Benjamins Netanjahu norādījis, ka Izraēlas armijai vajadzētu palikt "pastiprinātā drošības zonā" Dienvidlībānā.